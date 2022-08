Voile : le tout nouveau bateau du skipper normand Marc Lepesqueux a été mis à l'eau

Une énorme grue, des câbles et des manœuvres minutieuses à effectuer : à la base technique V1D2 à Mondeville (Calvados), près de Caen, c'est tout une opération qui a été menée, mercredi 31 août au matin. Avec un objectif : mettre à l'eau le Curium Life Forward 187, le tout nouveau bateau class 40 du skipper normand Marc Lepesqueux. "Un class 40 tout neuf, super bien construit comme celui-ci, je crois que ça fait des années que je l'attends, concède le navigateur avec émotion, là on se retrouve avec un très bel engin, optimisé, pensé par un cabinet d'architecture qui connaît bien la class 40, c'est top et cela permet d'avoir un bateau très performant."

Le skipper normand Marc Lepesqueux et Marc Lefebvre, gérant de la base V1D2, s'apprête à coordonner la mise à l'eau du class 40 flambant neuf. © Radio France - Marie Martirossian

Première étape : sortir le bateau du hangar où il a passé plusieurs mois, le temps de sa confection. Il faut ensuite accrocher des câbles à plusieurs endroits de la coque du class 40 flambant neuf, afin de le soulever de ses rails et de le diriger vers l'eau. "C'est une manœuvre que nous avons l'habitude de faire, explique Marc Lefebvre, gérant de la base technique V1D2 de Mondeville, mais qui demande tout de même de la concentration."

Ce class 40 fait 12 mètres de long et ne doit pas dépasser les 4,50 mètres de large, selon la règlementation. © Radio France - Marie Martirossian

Un class 40 tout neuf pour la Route du Rhum

Le bateau touche enfin l'eau, sous les applaudissements des observateurs. "C'est toujours un moment un peu émouvant pour tout le monde, sourit Marc Lefebvre, toutes les personnes qui sont là ont travaillé pendant longtemps sur ce bateau alors c'est normal !" De son côté, Marc Lepesqueux a le sourire aux lèvres : "On a encore pas mal de choses à faire, la pesée du bateau, le test de sa stabilité, mais c'est génial de le voir dans l'eau !"

Dans une semaine, le bateau va être pesé, pour vérifier si son poids est conforme aux règles. © Radio France - Marie Martirossian

L'objectif pour le skipper normand : s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner, car la Route du Rhum va arriver très vite. "En fait, après tous ces tests passés, je ne vais avoir que quelques semaines pour me préparer à la course, donc ça va être rapide, mais je suis plus que motivé, s'exclame le navigateur. Avec un class 40, qui est la catégorie la plus représentée dans la Route du Rhum, il ne faudra pas être rapide, il faudra être le plus rapide !"

Le top départ de la très célèbre course est fixé au 6 novembre prochain à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Les skippers tenteront de rejoindre la Guadeloupe le plus vite possible.