Voile - Le trimaran Arkema 4 de l'écurie Lalou Multi mis à l'eau dans le Médoc

Le tout nouveau Arkema 4 a été mis à l’eau ce mercredi matin devant le chantier Lalou Multi Composite à Port Bloc en Gironde, après un an de travail retardé par la crise du coronavirus. "C’est magnifique !" a déclaré, ému et fier, Lalou Roucayrol. Le skipper médocain confie le dernier né de son écurie à son poulain, Quentin Wlamynck, 28 ans. C'est lui qui devrait prendre la barre du Multi 50 pour la Route du Rhum, en solitaire, dans deux ans. Et avant ce rendez-vous, Lalou Roucayrol et Quentin Vlamynck devraient disputer ensemble, sur ce bateau, la Transat Jacques Vabre en 2021.

Quentin Vlamynck à bord d'Arkema 4 - Vincent Olivaud - Arkema Sailing

Dans les prochaines semaines, les deux hommes, accompagnés de Raphaël Lutard et Keni Piperol vont convoyer le bateau en Méditerranée. Au programme, des records sur l’invitation lancée par Kito de Pavant au départ de Port Camargue puis la Middle Sea Race, sorte de Fastnet méditerranéen au départ de Malte pour 600 milles d’intense régate. L’équipage repassera ensuite par Gibraltar direction Les Canaries pour prolonger la saison dans les meilleures conditions et dans un archipel bien connu de Quentin Vlamynck et Lalou Roucayrol puisqu’ils y avaient amélioré l’an passé le record du tour de Gran Canaria.