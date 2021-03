Voile : Lorient accueillera le départ de The Ocean Race Europe

La ville de Lorient, dans le Morbihan, a été sélectionnée pour accueillir le départ de The Ocean Race Europe, une course préparatoire à la course autour du monde qui se déroulera en 2022-2023, ont annoncé ce mardi les organisateurs. Le départ sera donné le dernier week-end de mai.

The Ocean Race Europe sert de course préparatoire à la course autour du monde The Ocean Race (ex-Volvo Ocean Race)

Lorient, dans le Morbihan, accueillera à la fin du mois de mai le départ de The Ocean Race Europe, ont annoncé ce mardi les organisateurs. The Ocean Race Europe est une course de préparation à The Ocean Race, la course autour du monde en équipage et avec escales. Deux classes de bateaux sont concernés : les IMOCA et les VO65. Le départ sera donné le dernier week-end de mai de Lorient La Base et arrivera la troisième semaine de juin à Gênes, en Italie. C'est un des objectifs cette année du Malouin Louis Burton, qui a terminé 3e du récent Vendée Globe.

Ensuite, The Ocean Race se tiendra d'octobre 2022 à l'été 2023. Elle partira d'Alicante en Espagne, et arrivera à Gênes, en Italie.