Voile : Louis Burton franchit la ligne de la Transat Jacques Vabre à la 8e place

Éguzon-Chantôme, France

En duo avec Davy Beaudart, le navigateur Louis Burton aura mis un peu plus de 14 jours pour traverser l'Atlantique à la voile et finir la Transat Jacques Vabre. Parti du Havre dimanche 27 octobre, il est arrivé ce lundi 11 novembre à 4h06 Salvador de Bahia, au Brésil.

Le skipper aux attaches berrichonnes, qui a commencé la voile sur le lac d'Eguzon, l'été pendant son enfance et son adolescence, termine à la 8e place de sa catégorie (sur 29 engagés). Pour la petite histoire après avoir parcouru plus de 8800 kms à travers l'Atlantique, les co-skippers de Bureau Vallée 2 n'ont devancé que de 16 minutes l'équipage arrivé 9e : Vincent Riou et Sébastien Simon sur Arkea Paprec.

C'était la quatrième fois qu'il participait à la Transat Jacques Vabre, son meilleur résultat étant une cinquième place en 2013 (sur 10 engagés).