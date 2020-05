Miranda Merron et Halvard Mabire remettent leur voiliers à l'eau pour le prochain Vendée Globe

Le confinement n'a que peu retardé le programme des skippers manchois Miranda Merron et Halvard Mabire.

Leur monocoque de 60 pieds "Campagne de France" a été remis à l'eau ce mardi. Dans une semaine, il devrait pouvoir reprendre la mer.

Le voilier de 60 pieds "Campagne de France" retourne à l'eau à Caen en vue du prochain Vendée Globe © Radio France - Olivier Duc

"Il nous reste maintenant le mâtage, le réglage du gréement, énumère Halvard Mabire. On devrait recevoir les voiles d'ici demain (mercredi) ou après-demain donc il faudra mettre les voiles en place.

Et puis il faudra un petit peu tout remettre en route parce qu'il y a pas mal de branchements divers et d'électronique. Pas mal de choses ont évolué donc on a pas mal de choses à faire et on devrait renaviguer d'ici la semaine prochaine."

A ses côtés, Miranda Merron ne cache pas son impatience de reprendre la mer. C'est elle qui participera au prochain Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire.

"Nos courses en solitaire, c'est du confinement à 100% donc là on a eu un petit essai à la maison plaisante la navigatrice britannique.

Ça va être intéressant parce que plus de gens vont comprendre maintenant ce que c'est d'être confiné dans un tout petit espace."

La navigatrice Miranda Merron devant l'étrave de son voilier © Radio France - Olivier Duc

Dès le 4 juillet, Miranda Merron participera au Vendée Arctique Les Sables-d'Olonne, un périple de 3600 miles aux airs de Prologue du Vendée globe.