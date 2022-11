Route du Rhum - Marc Lepesqueux : "j'aime bien avoir les moyens de me battre devant"

Ces derniers jours passés à terre n'ont pas été perdus par Marc Lepesqueux. Pour sa quatrième route du Rhum, le Skipper normand participe avec un bateau flambant neuf et le travail ne manque pas pour le peaufiner y compris à quelque dizaine heures du départ.

"Il y a encore pas mal de choses à faire parce qu'en navigant on découvre les petits problèmes. Et puis on fixe les panneaux solaires parce qu'on a eu des problèmes de livraison. cela devait arriver début octobre. C'est sûr que ce n'est pas idéal. On savait dès le début qu'en ayant le bateau pas très tôt on aurait le rush un petit peu à la fin. On est habitué parce que j'ai toujours mis mes bateaux au mois de septembre à l'eau, que ce soit en 2006 et en 2014. Il n'y a qu'en 2010 qu'on avait pas mis à l'eau en septembre parce qu'il s'agissait du bateau de 2010."

Trente ans après avoir acheté son Ier bateau pour une mini-transat, Marc Lepesqueux est donc reparti sur un nouveau projet d'au moins deux ans avec un bateau de dernière génération.

"Je suis un compétiteur. J'aime bien avoir les moyens de me battre devant et d'être avec le groupe de devant. C'est là que se trouve le plaisir. C'est la compétition de se bagarrer même si les premiers jours ne seront pas une partie de plaisir. Mais c'est un peu comme la haute montagne. Des moments, on en chie mais on y retourne en fait. On aime ça."

Marc Lepesqueux a raison de se méfier des premières heures de courses même si le report du départ doit protéger la flotte de conditions dantesques. Il y a huit ans, le skipper normand avait abandonné au bout de 24h seulement dans des conditions de mer difficiles.