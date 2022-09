Solitaire du Figaro - Guillaume Pirouelle : "Peut-être que la prochaine fois, je viendrai pour la gagner"

Guillaume Pirouelle s'était fixé pour sa première Solitaire du Figaro de terminer premier bizuth et pourquoi pas sur le podium. Le skipper de la Région Normandie a plus que rempli ses objectifs en terminant 2e en jouant pour la victoire finale jusqu'au bout et en y ajoutant une victoire d'étape.

France Bleu : Vous terminez cinquième de cette 3e et dernière étape et deuxième au général. Quel est votre premier sentiment ?

Guillaume Pirouelle : Je suis très content, très satisfait de toute la course. J'étais dans le coup sur les trois étapes, donc c'est super . Je gagne le classement bizuth qui était un des premiers objectifs. Et puis, au delà de ça, terminer deuxième au général de ma première Solitaire du Figaro, c'est assez exceptionnel. Donc je suis très très content. Peut être que la prochaine fois, je viendrai pour la gagner.

France Bleu : Il n'y a pas un petit regret de se dire finalement, j'aurais peut être pu faire différemment et que j'aurais pu gagner cette édition ?

Guillaume Pirouelle : Non, pas du tout, parce déjà être deuxième, c'est exceptionnel. Alors c'est sûr que avant cette troisième étape, j'ai été en tête et j'ai eu la possibilité de gagner ce soir (mercredi). Mais voilà, il y avait quand même du très beau monde sur cette compétition. Il y avait les favoris et puis j'ai très très bien navigué. Je n'ai rien à regretter. Donc à partir de ce moment là, je suis très satisfait.

France Bleu : Vous avez été très constant avec une sixième place lors de la première étape, la victoire dans la deuxième et une cinquième place dans la troisième ?

Guillaume Pirouelle : Oui toujours placé. Tout au long de trois étapes, j'étais vraiment dans le coup, donc ça, c'est très prometteur. C'est de bonne augure pour la suite. Et puis, à l'image de ma saison, ça s'est très bien passé pour moi donc je suis super content de cette première année. Et puis je continue l'année prochaine sur le Figaro 3 Région Normandie pour aller chercher d'autres très bons résultats comme ça.

France Bleu : Vous avez rempli tous vos objectifs : vous vouliez être sur le podium et être premier bizuth, c'est fait. Et en plus il y a cette victoire d'étape ?

Guillaume Pirouelle : C'est vrai que ça fait beaucoup dès la première. Le premier objectif, c'était d'être premier au classement bizuth. Après, c'était de figurer le mieux possible en sachant qu'un podium sur une Solitaire du Figaro, déjà, c'est quelque chose de très compliqué. Mais en plus, c'est vrai qu'une victoire d'étape, c'est un moment qui marque, de couper cette ligne d'arrivée en tête devant toute la flotte. C'est quand même quelque chose. Donc ça va me laisser des beaux souvenirs de cette édition en tout cas.

France Bleu : Où s'est jouée cette victoire finale selon vous ?

Guillaume Pirouelle : C'est difficile à dire. J'étais bien dans le coup, mais c'est vrai que j'ai loupé la dernière zone de transition vers l'Espagne. Et puis après, la flotte s'est fait pas mal étalée. On dit que c'est parti par devant, c'est à dire que les premiers ont été les premiers à toucher le vent. Et puis du coup, ils ont pu s'envoler vers la ligne d'arrivée. Et puis après, c'était difficile de rattraper. Mais je n'ai pas de regrets, j'ai très bien navigué. C'est des choses qui arrivent.

France Bleu : Quel souvenir garderez vous de cette première Solitaire du Figaro? S'il y avait à une image ou une chose que vous souhaiteriez garder en mémoire ?

Guillaume Pirouelle : C'est cette cette intensité dans la course. C'est vraiment trois semaines non-stop où entre les courses, on essaye de récupérer un maximum mais ça passe très vite. Et puis tout de suite, on repart sur la deuxième ou la troisième étape. C'est vraiment d'une intensité rare et c'est ça que j'adore sur ce circuit.

France Bleu : Vous pensez déjà à la suivante ou là vous ne penser qu'à une seule chose, vous reposer ?

Guillaume Pirouelle : (Rire) Non, d'abord je pense à me reposer, faire une petite pause parce que j'ai quand même beaucoup navigué sur Le Figaro cette année. Et puis ça va être bien de faire un peu de choses. Et puis je serai de retour l'année prochaine avec grand plaisir.

France Bleu : Vous allez couper un petit peu ?

Guillaume Pirouelle : Oui et puis je vais retourner travailler aussi un peu (Rire). (Il est ingénieur chez la société Karver, à Honfleur)

France Bleu : Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes arrivé il y a plusieurs heures maintenant ou si c'est parce que c'est dans votre caractère mais vous semblez très posé alors que vous avez décroché une deuxième place au général de la Solitaire du Figaro ?

Guillaume Pirouelle : c'est vrai, je ne suis pas un très grand expressif. On me le dit souvent, mais à l'intérieur de moi, je suis très, très, très content (sourire).