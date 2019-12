Voile: Oui-Oui fait du bateau

Retour sur l'arrivée de Brest Atlantiques,samedi,à Brest, avec la 3° place de Actual Leader... A la barre de l'Ultime du groupe Actual...deux marins chevronnés...Yves Le Blevec et l'espagnol Alex Pella mais on a beaucoup moins parlé du 3e homme...le média man !

Laval, France

Pour la première fois sur une Transat le règlement imposait aux quatre Ultimes en course, la présence d'un homme chargé de faire vivre la course de l'intérieur pour le grand public. Et le média man sur Actual Leader c'était un mayennais de 36 ans, Ronan Gladu qui avait été embarqué.

Une image de la soute ou travaillait Ronan Gladu © Radio France - Thierry Ruffat

Vue sur la mer © Radio France - Thierry Ruffat

Ronan Gladu n'est pas à proprement parlé un marin. Sa passion à lui c'est le surf ! Autant dire qu'il a souffert pendant les trente deux jours de course. Caméra sur l'épaule, appareil photo en bandoulière, il a suivi pas à pas les deux skippers et ce n'était pas fini...Au fond de la cale, à la cave comme on dit, à genou sur un coussin trempé, il montait lui-même ses images avant de les envoyer.

Ronan Gladu sur le podium de Brest Atlantiques à côté de Samuel Tual le PDG du groupe Actual © Radio France - Thierry Ruffat