Voile : plus de 7 mois seuls autour du monde

16 marins s'élancent ce dimanche après-midi des Sables d'Olonne pour la Golden Globe Race, un tour du monde à l'ancienne, sans aucune électronique ni assistance, et à bord de voiliers conçus avant 1988. Ils passeront plus de 7 mois en mer.

La Golden Globe Race part ce dimanche des Sables d'Olonne. Ce tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale se fait -à la différence du Vendée Globe - sans aucune aide électronique ni assistance. Les 16 marins qui y participent ne peuvent s'appuyer que sur le sextan, la boussole et le baromètre pour tracer leurs routes.

En 1968 le premier tour du monde à la voile sans escale ni assistance entre dans la légende. Le français Bernard Moitessier en tête au cap Horn décide de ne pas remonter l'Atlantique et repart pour un second tour du monde pour dit-il "sauver son âme" et fuir la civilisation. Le britannique Sir Robin Kox-Johnston remporte l'épreuve en 312 jours. Relancée en 2018 la course est remportée par Jean-Luc Van Den Heede en cette fois 211 jours. Mais toujours sans aucune électronique à bord.

à lire aussi Voile: un tour du monde de plus de 7 mois pour les skippers de la Golden Globe Race

Village départ de la Golden Globe Race aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

Ca permet à des navigateurs éclairés mais pas professionnels de réaliser leur rêve de tour du monde. Sébastien Delasnerie

Le directeur de la course Sébastien Delasnerie explique : " Ce sont des bateaux anciens de série, construits avant 1988, de 10 à 11 mètres de long, et avec une quille longue avec le safran derrière la quille, ce qui les protège en cas de choc (...) Ce ne sont pas des Formule 1 (5 à 6 noeuds de vitesse soit 12 km/h) mais c'est ce que voulait le créateur Don Mc Intyre, il se rendait compte que les coûts de la course au large étaient prohibitifs et il a voulu une formule qui permettait à des navigateurs éclairés mais pas professionnels ou fortunés de réaliser leur rêve de faire un tour du monde". Les concurrents seront coupés de toute communication hormis des appels hebdomadaires de sécurité et l'envoi ponctuel de nouvelles au public via notamment le téléphone satellite.

Le skipper Jean-Luc Van Den Heede, ici aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est une course très particulière - confirme Jean-Luc Van Den Heede - sans ordinateur, ni GPS, ni pilote électrique mais seulement un régulateur d'allure mécanique (...) Il faut avoir une énorme envie pour partir sur ces courses là".

Les bateaux passeront ce dimanche le chenal à partir de 13H45 et départ de la course à 16H. Deux français y participent: Damien Guillou et Arnaud Gaist. Le premier est attendu en avril 2023 aux Sables d'Olonne.