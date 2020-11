Voile : qui pour succéder au cherbourgeois Alexis Loison comme nouveau skipper Région Normandie ?

C'est la dernière ligne droite pour la sélection du nouveau skipper Région Normandie. 3 candidats font partie de la short list et passent des tests sportifs et techniques ces mardi et mercredi 10 et 11 novembre en rade de Cherbourg pour se départager