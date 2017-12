Brest, France

27 noeuds de moyenne pendant 42 jours. La performance est immense. Le trimaran MACIF a donc avancé à 50 km/h pour faire oublier le temps de référence établi par Thomas Coville sur Sodebo (49 jours). Après avoir empoché le Vendée Globe en 2013, François Gabart, 34 ans, ajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Il était parti le samedi 4 novembre à 10h05.

Thomas Coville "ému"

François Gabart vient donc d'effacer la marque de Thomas Coville. Le skipper de Sodebo réagit à cette performance : "Moi j'ai été tellement heureux de vivre cela l'année dernière avec Sodebo, ça me marquera toute ma vie. Je ne peux pas m'empêcher de me projeter dans la tête de François. Il va lui aussi connaître cette joie d'avoir réaliser un truc hors-norme. Avec son histoire, avec son panache, avec son projet. Je suis de nouveau ému, de ce que j'ai vécu, en me mettant à sa place."

"Il ne nous surprend plus, il réussit tout"

_"_En fait il ne nous surprend presque plus parce qu'il réussit toujours tout. C'est un exploit incroyable et au final on s'y attendait presque. Il a une capacité à gérer ses projets et ses courses qui est exceptionnelle. Un grand chapeau à lui et à son équipe", lâche Paul Meilhat, ancien skipper Macif, désormais à la barre de l'IMOCA SMA.

"Un jeune homme pressé"

"Ce qu'on peut retenir c'est que c'est peut-être un passeur entre le monde de l'exploit et le monde de la course. Pour la première fois de l'histoire, on a cette double réussite : le meilleur en compétition et le plus rapide à la voile en solitaire. Il a cette trajectoire de jeune homme pressé tout en gardant son humilité. Il a une forte capacité de travail et une force de persuasion hors du commun. Il arrive à entraîner des gens dans ses projets, les booster", explique de son côté le directeur du Pôle France Course au large de Port-la-Forêt Christian Le Pape.

Vivez l'arrivée de François Gabart en vidéo et sur France Bleu

France Bleu Breizh Izel en direct de Brest

Toute la matinée, France Bleu Breizh Izel vous fera vivre l'arrivée de François Gabart, en mer et depuis le quai Malbert. En direct, en cliquant sur le player ci-dessous.