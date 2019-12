Voile: Retour en images sur l'arrivée de Actual Leader, 3e de Brest Atlantiques

32 jours 1 heure 29 minutes et 22 secondes...Actual Leader prend la 3e place de la première édition de Brest Atlantiques remportée par Edmond de Rotschild devant Macif.

Brest, France

Actual Leader barré par Yves Le Blevec et Alex Pella est arrivé 3 jours après Edmond de Rotschild et un peu moins de cinq heures après Macif. Une superbe performance pour l'Ultime du groupe Actual compte tenu de la différence de génération entre Actual Leader et ses trois adversaires.

