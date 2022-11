Francis Le Goff : "Le directeur de course est un peu le chef d'orchestre de la partie maritime"

France Bleu : En quoi consiste le rôle d'un directeur de course dans le domaine de la voile?

ⓘ Publicité

Francis Le Goff : C'est un peu un chef d'orchestre de la partie maritime à la tête d'une équipe de direction de course. Mon travail, c'est de m'assurer que tout était prêt à Saint-Malo pour recevoir les voiliers, de s'assurer aussi que le départ va se passer dans les mêmes conditions. Ce sont 138 bateaux qu'il va falloir placer sur une ligne de départ et ensuite surveiller l'ensemble de la course depuis Saint-Malo jusque en Guadeloupe.

Nous sommes une équipe de six pour pouvoir suivre minute par minute si c'est nécessaire la flotte sur l'Atlantique. Et puis pour l'arrivée en Guadeloupe, il s'agira de s'assurer que le protocole et les corridors de sécurité soient bien en place - parce qu'il y a un engouement incroyable en Guadeloupe - pour que l'arrivée se fasse dans les meilleures conditions. Et enfin s'assurer aussi que les marins auront chacun une place au port. Ce n'est pas rien de penser à tout ça parce que ce sont 138 bateaux à mettre dans le port.

**France Bleu :**Sur la partie course, une fois que les voiliers sont lâchés vers le grand large, la veille est continue?

Francis Le Goff : La veille, c'est 24 h sur 24. C'est toujours une équipe de deux personnes qui regarde les écrans et toutes les flottes. On a des alarmes qui sont basées sur les polaires de vitesse des bateaux. Si les bateaux avancent moins vite que ce qu'ils devraient par rapport au vent, ça sonne. On a donc des outils qui nous permettent de nous tenir attentif sur tel ou tel ou tel point parce que c'est difficile de surveiller en même temps 138 bateaux. A partir du moment où ils seront partis dimanche, je vais retourner très vite à terre devant les écrans au PC de la course et à partir de 20 h, on va rentrer dans un rythme de quart.

Et dès le mercredi, des gens de l'équipe de course vont déjà prendre des vols pour la Guadeloupe et réinstaller le PC par un décalage de façon à ce qu'il n'y ait jamais trop de monde en même temps dans l'avion. De façon à ce qu'en fin de semaine, pour l'arrivée des Ultimes, tout le monde soit sur place. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des arrivées qu'on ne continue pas à veiller. C'est qu'une toute petite partie de la direction de course qui fera les arrivées. L'autre partie restera concentrée, certes en Guadeloupe, sur le parcours des autres concurrents.

France Bleu : Combien de jours êtes-vous pris par votre rôle de directeur de course à la Route du Rhum?

Francis Le Goff : En tous les cas, ça a commencé il y a deux ans et ça monte en puissance au fur et à mesure, surtout la dernière année. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment à Saint-Malo avec les autorités locales pour préparer ce départ. Maintenant, cela fait un mois avant le départ que toute l'équipe est quasi à plein temps sur le sujet. Et ça ne s'arrêtera qu'avec l'arrivée du dernier concurrent, aux alentours du début décembre en Guadeloupe. Il y aura aussi les remises des prix au salon nautique donc cette Route du Rhum sera terminée en fin d'année. Et même si la prochaine édition est très loin, les débriefings se font à chaud dès le premier trimestre 2023 et on relance déjà la Route du Rhum suivante.

France Bleu _:_Vous êtes directeur de la Ligue de Voile de Normandie. Etes-vous détaché? Tenez-vous les deux fonctions en même temps?

Francis Le Goff : Oui, je fais les deux en même temps. La Ligue de Voile de Normandie a énormément grandi. Elle a d'ailleurs grandi au fur et à mesure qu'on est de plus en plus impliqué dans les courses au large. J'ai maintenant une vingtaine de collaborateurs à la Ligue de voile de Normandie avec un directeur adjoint qui a les pleins pouvoirs pendant mon absence - en l'occurrence là pendant le mois et demi ou je ne serai pas à la Ligue.

Mais on a aussi des beaux outils informatiques qui nous permettent de rester en contact. Je ne perds jamais tout à fait le fil. Hier, ravis d'accueillir un groupe de la mer est à vous du SNPH (Une école de Voile du Havre) ici et de leur permettre de visiter le village. J'ai aussi eu la chance de voir quelques arbitres de la Ligue de voile de Normandie qui sont passés par ici, d'être en lien avec le président. Et puis à l'instant , j'étais aussi avec Charlie Dalin qui va partir en Imoca, avec Cédric Château qui est un de mes collègues de travail qui va partir en Class40. Le lien n'est jamais rompu. Et surtout, c'est aussi la Ligue de voile de Normandie qui intervient en son nom dans la logistique mer. J'ai huit personnes qui sont ici pour gérer et la partie terrestre de la logistique terrestre et la partie logistique mer. C'est aussi un bon contrat pour la Ligue de voile de Normandie.

France Bleu : Vous avez été directeur de course de la Transat Jacques-Vabre, sur le circuit Figaro, sur la Vendée Arctique cet été. Que représente votre première Route du Rhum en tant que directeur de course?

Francis Le Goff : Et bien ma foi. Je prends des courses quand je les ai déjà vécu par le passé en tant que adjoint. C'est ma quatrième Route du Rhum. Je l'ai fait avec trois directeurs de course différents qui m'ont apporté plein de choses. Cela a été Jean Maurel, ça a été Gilles Chiori. Ça a été Jacques Caraës lors de la dernière édition. Ils ont des manières de fonctionner différentes. Et puis les coureurs qui sont ici viennent aussi du circuit Figaro pour beaucoup d'entre eux. J'ai appris à les connaître. Je sais comment ils fonctionnent. Tout cela m'a permis de m'engager comme directeur de course sur la Route du Rhum. Donc c'est parce que j'estime être en confiance, avoir suffisamment de reconnaissance maritime pour pouvoir m'engager dans l'aventure de la Route du Rhum.

France Bleu : Et quel plaisir personnel vous procure ce poste?

Francis Le Goff : Celui de conduire des équipes parce que je peux pas faire grand chose sans eux. C'est aussi le défi. Ca a été un défi logistique de faire entrer tous les bateaux ici à Saint Malo. C'est aussi un défi de les suivre sur l'ensemble du plan d'eau. Et puis quand je repense à la Ligue de voile de Normandie aussi, ça lui apporte de la notoriété et du savoir faire. Cela montre notre savoir faire. Ça nous a permis ensuite, à d'autres occasions, d'intervenir dans d'autres milieux que la voile, parce qu'on a des savoir faire en logistique. A titre personnel, Je suis très fier de mener à bien cette Route du Rhum. De nombreux directeurs de course sont passés par là. Ils étaient tous très, très reconnus. J'espère avoir pris le meilleur de chacun et pouvoir offrir à l'ensemble des marins la plus belle course.