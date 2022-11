Première Route de Rhum pour Pierre Casenave-Péré : "il y a moyen de faire quelque chose de bien"

Pierre Casenave-Péré n'a que 23 ans mais comptabilise déjà quatre ans d'expérience en mer. "J'ai fait la mini-transat en 2019 qui est un petit peu ma première année de course au large. J'avais pris une année de césure dans mes études pour m'entraîner et me qualifier à cette course qui m'a permis de découvrir la course au large."

Depuis, Pierre Casenave-Péré a obtenu son master en Ingéniérie à terre. Et en mer, il a terminé l'an passé sa première saison à plein temps en Class 40 à la 5e place du championnat. Il a également décroché une huitième place sur la dernière Transat Jacques Vabre.

En toute discrétion, le skipper caennais gravit les échelons avec constance. Il s'attaque cette fois avec gourmandise à la Route du Rhum

"Forcément, c'est la grande course dont on entend parler depuis tout petit. Ce n'était pas forcément attendu ou espéré pour moi de pouvoir être sur la ligne de départ. J'avais été sur le village de la précédente Route du Rhum il y a quatre ans. J'étais à des années-lumière de me douter que je serais ici cette année (sourire). Et de fil en aiguille, pas après pas, on se retrouve en Class 40 puis tout seul à la barre du Class 40. Cela suit son cours et il y a aussi moyen de faire quelque chose de bien. L'année dernière, c'était vraiment la découverte de cette classe. Cette année, on a pu se perfectionner un petit peu et malgré le fait qu'on ai un bateau qui n'est pas aussi récent et aussi performant qu'une bonne partie de la flotte, je n'exclue pas de tirer mon épingle du jeu."

Son objectif sera de naviguer propre "et surtout être fier de ma navigation à l'arrivée." Et pourquoi pas d'être le premier parmi les bateaux d'ancienne génération de la Class 40.