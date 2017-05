Voile : Sébastien Destremau en forme un mois après le Vendée Globe

Il est rentré il y a un peu plu d'un mois (le 11 mars), après 124 jours en mer. Sébastien Destremau, skipper toulonnais, revient sur son Vendée Globe pour France Bleu Provence.

Il a eu le temps de se reposer, de retrouver ses proches et de reprendre quelques kilo. Un mois après son tour du monde à la voile et en solitaire, Sébastien Destremau, skipper toulonnais, revient sur son Vendée Globe, pour France Bleu Provence.

Un homme changé

Pour lui, ce Vendée Globe a été une révélation.

Désormais, je vois les choses beaucoup plus légèrement. En mer, il n'y a que vous et votre bateau, rien d'autre. Vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez. Et je pense qu'à terre, on peut aussi se satisfaire aussi de ce qu'on a. Avec ce qu'on a, on peut se débrouiller pour faire son propre tour du monde. (Sébastien Destremau).

Une autre vision de l'écologie

Le skipper toulonnais rentre aussi avec une vision étonnante de l'écologie en mer.

La mer est très propre, c'est en tout cas ce qu'il faut dire aux gens. Parce que lorsqu'on va dans un jardin plein de détritus, on a tendance à laisser, nous aussi, nos saletés. Alors que lorsque ce jardin est très propre, on va mettre ses déchets dans sa poche en attendant de trouver une poubelle. Donc je le redis, la mer est très propre. (Sébastien Destremau).

Ce samedi 13 mai, le skipper assiste à la soirée de clôture du Vendée Globe avec tous les autres navigateurs de la course. Le 3 juin, il fera son retour officiel dans le port de Toulon avec son bateau, le First Ocean. Et le 8 juin, il sortira un livre sur son aventure lors du Vendée Globe.