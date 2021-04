Voile :sur la transat Concarneau Saint-Barth, ils vont déguster des plats préparés par le chef Eric Guérin

En voile, le départ de la transat en double Concarneau-Saint-Barth aux Antilles approche à grands pas pour les skippers nazairiens, Romuald Poirat et Nicolas Bertho. Le 9 mai prochain, ils quitteront le port breton à bord de leur Figaro, un monocoque à foils de 11 mètres, pour une traversée de l'Atlantique de 7 000 kms.

Heureux de prendre le large en cette période de Covid

Quadragénaires, Romuald Poirat et Nicolas Bertho ont l'habitude de naviguer et de régater ensemble depuis plusieurs années. Là ils s'apprêtent à passer trois semaines en course aux côtés de marins de renom comme Yann Eliès. Une grande première pour Romuald Poirat chef d'entreprise à Saint Nazaire, "très content de pouvoir prendre le large, pouvoir s'échapper et vivre une aventure en cette période de Covid". Agent de maîtrise, Nicolas Bertho a déjà participé à la course il y a 15 ans. Les deux marins espèrent finir dans les dix premiers. Sur les 17 équipages au départ, seuls trois sont amateurs dont celui des deux Nazairiens.

Du homard au menu

Comme réconfort à bord, les deux marins peuvent compter sur les petits plats concoctés par Eric Guérin, le chef étoilé de la Mare aux Oiseaux. Il a travaillé avec une diététicienne pour que chaque marin dispose des apports nécessaires. Le cuisinier a imaginé les menus à base de produits locaux en fonction de l'évolution de la course avec par exemple du homard le 8ème jour, histoire de remonter le moral des deux navigateurs. Les plats sont stérilisés et peuvent être réchauffés dans un bol, voire certains se manger froid si la météo est trop mauvaise. A bord, les marins ne disposent pas de cuisine.

C'est un vrai challenge et je trouve que dans cette période où les restaurants sont à l'arrêt, de pouvoir transposer ma cuisine sur un bateau qui part loin, pour moi c'est un beau pied de nez à cette crise. J'ai imaginé du sur-mesure. je fais un peu partie de la course et c'est un rôle que je prends très au sérieux. " Eric Guérin, chef étoilé

Eric Guérin et les deux marins ont tablé sur un maximum de 22 jours en mer.