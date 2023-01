Voile : top départ de The Ocean Race, le tour du monde en équipages

A peine revenus et remis de la Route du Rhum plusieurs skippers prennent le large ce dimanche d'Alicante en Espagne pour The Ocean Race . Cette course à voile autour du monde en équipage et avec escales va durer 6 mois. 5 monocoques Imoca seront au départ dont Guyot Environnement du vendéen Benjamin Dutreux.

ⓘ Publicité

"Il y a sept étapes autour du monde, c'est une vraie organisation logistique". Benjamin Dutreux

"C'est une course qui fait envie - confie Benjamin Dutreux avant le départ du port espagnol*- en vue de la préparation d'un Vendée Globe, c'est un beau challenge. The Ocean Race dans la vie d'un marin c'est une étape importante (...) Dans le Vendée Globe on part d'un point A et on arrive à un point A, là il y a sept étapes autour du monde, c'est une vraie organisation logistique"*. Le skippers -5 à bord dans un mediaman- devront d'abord rejoindre le Cap Vert pour cette 1ère étape. La 2e étape les conduira vers le Cap en Afrique du Sud, puis Itajai au Brésil avant une remontée vers les Etats-Unis (Newport), l'Europe du Nord, et une arrivée finale à Gênes en Italie en juillet.

Le skipper vendéen Benjamin Dutreux sur son Imoca Guyot Environnement Water Family © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est une course qui m'a toujours fait rêver". Sébastien Simon

Benjamin Dutreux embarque avec lui un autre vendéen et ami de longue date, Sébastien Simon : "C'est une course que j'ai toujours suivi en étant gamin, qui m'a toujours fait rêver, elle représente le plus haut niveau mondial en équipages (...) Partir 6 mois loin de chez soi, c'est plus ça le plus dur que l'appréhension d'être en mer pour un long moment car à part l'étape de sud qui va durer un mois ce sont des étapes d'une à deux semaines".

Le monocoque Water Family n'est pas le plus récent de la flotte Imoca qui prendra le départ, mais son solide palmarès (2e du Vendée Globe avec Alex Thomson à la barre en 2017) a montré sa compétitivité dans des conditions de mer musclées. Les autres concurrents sont 11th Hour Racing Team skippé par l'américain Charlie Enright, Team Holcim PRB dirigé par Kevin Escoffier, Biotherm avec Paul Meilhat,et Team Malizia de l'allemand Boris Herrmann.