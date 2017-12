Voile - Tour du monde : François Gabart atteint le Cap Horn en moins de 30 jours !

Le skipper du trimaran Macif vient de passer le mythique Cap Horn dans sa quête de record du tour du monde en solitaire. Le tout, en explosant les compteurs. François Gabart compte plus de deux jours d'avance sur le temps de référence établi par Thomas Coville.

Il vole. Il file à toute allure. François Gabart, à bord du trimaran Macif vient de passer ce dimanche après-midi le Cap Horn. Il aura relié Ouessant et le Cap Horn en 29 jours, 3h15 min de course. Soit plus de deux jours de mieux que le précédent record de Thomas Coville sur Sodebo. Seul Francis Joyon (en équipage!) sur le trimaran Idec était passé sous les 30 jours. François Gabart va maintenant mettre le clignotant à gauche et longer les côtes latino-américaines.

Un autre record est tombé, celui de la traversée du Pacifique : 7 jours 15 heures et 15 minutes pour Gabart, soit 5h59 min de mieux que le record détenu par Idec.

** 😱⏰ L'extramerrestre le retour 😱⏰! **



On ne l'arrête plus ! @francoisgabart s'offre un nouveau temps de référence en solitaire entre Ouessant et le Cap Horn après 29 j 3 h 15 min de course soit 2 j 8 h 15 min de mieux que le précédent record de @Sodebo_Voile 📍🚀 pic.twitter.com/yLlJfiDNYv — trimaranMACIF (@trimaranMACIF) December 3, 2017

"Soulagé"

"On est toujours soulagé de passer le Cap Horn et de revenir vers des latitudes un peu plus connues et un peu plus chaudes", expliquait François Gabart à bord de son trimaran.

