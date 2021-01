Voile - Trophée Jules Verne : Gitana abandonne sa tentative après une avarie de safran

Gros coup dur pour Gitana sur le trophée Jules Verne. Après une avarie de safran alors qu'il naviguait dans l'océan Indien, le maxi trimaran Edmond de Rothschild stoppe sa tentative alors que l'équipage de Cammas et Caudrelier était en avance sur le record.

Franck Cammas et son équipage sont contraints de stopper leur tentative

Les espoirs de battre le record du trophée Jules Verne sont de nouveau envolés pour l'équipage de Gitana. Lancé une deuxième fois cet hiver pour tenter d'améliorer la marque d'Idec et Francis Joyon, le maxi trimaran Edmond de Rothschild est contraint d'abandonner une deuxième fois.

Avarie de safran sur le flotteur tribord

Stoppé après trois jours de mer après avoir percuté un OFNI fin novembre, l'équipage de Franck Cammas et Charles Caudrelier est cette fois arrêté par une avarie de safran sur le flotteur tribord, après douze jours de navigation.

Il n'y a pas eu de choc particulier

Alors que l'Ultim était nettement en avance sur le record (plus de 860 milles) après avoir pulvérisé le temps de référence sur la descente de l'Atlantique, la tentative est stoppée nette. "La mèche de l’appendice est sérieusement endommagée, ce qui ne permet plus d’utiliser le safran sur cette amure" indique Gitana dans un communiqué, une avarie qui ne peut pas être réparée en pleine mer. "Il n’y a pas eu de choc particulier avant ce constat et même si les casses font partie de l’histoire de notre sport mécanique, il va falloir comprendre ce qui a pu se produire" déclare Charles Caudrelier.

Escale au Cap, ou pas, en raison du coronavirus ?

Une difficulté supplémentaire pour l'équipage réside dans la situation sanitaire. Le bateau navigue en direction du Cap, en Afrique du Sup, à environ deux jours de mer. Mais une décision doit encore être prise sur une éventuelle escale technique, en raison du variant sud-africain du Covid-19. "D’ici là nous déciderons si nous faisons un stop ou si nous remontons directement en Bretagne par nos propres moyens" conclut Charles Caudrelier.

Sur le Jules Verne, le record d'Idec et Francis Joyon en 40 jours 23 heures et 30 minutes, depuis le 26 janvier 2017, tient toujours.