Voile - Trophée Jules Verne : Thomas Coville et Sodebo s'élancent ce mardi soir !

Top départ pour Thomas Coville et ses équipiers ! Sans crier gare, l'équipage de Sodebo annonce qu'il prend la mer ce mardi soir pour se lancer à l'assaut du trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage, sans escale et sans assistance, et tenter de battre le record de Francis Joyon.

Alors que l'équipage de Franck Cammas et Charkes Caudrelier sur Gitana a, plus tôt ce mardi, décidé de repousser sa tentative pour se lancer à l'assaut du trophée Jules Verne, celui de Sodebo prend lui la mer et a une autre lecture de la fenêtre météo. Départ surprise alors que l'équipage de Thomas Coville finalisait des essais en mer ces derniers jours après avoir percuté en OFNI début octobre et endommagé une dérive et un foil.

Ce serait dommage de la rater

Thomas Coville et ses sept équipiers viennent de quitter Lorient, ce mardi après-midi, direction le large d'Ouessant où ils doivent couper, dans la soirée, la ligne virtuelle de départ située entre le phare de Créac’h, à Ouessant, et celui du cap Lizard, au sud-ouest de l’Angleterre. "Une bonne fenêtre, sur laquelle nous travaillons depuis samedi dernier, se présente, ce serait dommage de la rater" indique Jean-Luc Nélias, à la cellule routage de Sodebo Ultim 3, dans le communiqué transmis à la presse, "nous sommes contents de prendre cette fenêtre assez tôt dans la saison et nous sommes confiants".

Objectif : tenter de battre le record du tour du monde en équipage sans escale et sans assistance. Depuis le 26 janvier 2017, il est détenue par Francis Joyon et son équipage d'Idec Sport en 40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes. Sodebo estime que la météo peut permettre de passer l'Equateur en environ cinq jours avant un Atlantique Sud favorable qui verra le maxi trimaran dépasser toute la flotte du Vendée Globe.