Voile - Trophée Jules Verne : Sodebo et Thomas Coville abandonnent leur tentative

Le record du tour du monde en équipage et sans assistance de Francis Joyon et Idec tient toujours (40 jours 23 heures et 30 minutes). Ce vendredi après-midi, Thomas Coville et l'équipage de Sodebo lancés depuis un peu plus de 16 jours pour améliorer le record annoncent qu'ils abandonnent leur tentative.

Alors qu'il naviguait en plein milieu de l'océan Indien, entre les îles Kerguelen et le Cap Leeuwin, le maxi trimaran a été victime d'une avarie sur son safran tribord. Annoncée par l'équipage ce vendredi en fin de matinée, et malgré les réparations entreprises, elle ne permet pas à Sodebo Ultim 3 de donner le maximum de ses possibilités alors que le bateau accusait désormais un léger retard sur la marque du record.

L'équipage fait maitenant route vers la Réunion, afin de sécuriser les réparations, avant de rentrer vers Lorient son port d'attache. Sodebo est le deuxième navire à renoncer à sa tentative de record. Le maxi Gitana de Franck Cammas et Charles Caudrelier, parti en même temps, a lui renoncé fin novembre après avoir percuté un OFNI. Le bateau est déjà rentré à Lorient.