Voile - Actual Leader a racheté l'ancien maxi trimaran Macif de François Gabart

C'est officiel : Actual Leader est désormais propriétaire du maxi trimaran Ultim qui appartenait à Macif et François Gabart. La signature de la vente s'est déroulée ce jeudi à Lorient en présence des patrons des deux sponsors et d'Yves Le Blevec. Le skipper vise désormais plus grand.

Actual Leader offre à son skipper Yves Le Blevec une très belle nouvelle avant Noël. Engagé dans la voile depuis 20 ans, le groupe lavallois est officiellement propriétaire d'un nouveau trimaran Ultim. Il s'agit de l'ex Macif 100 de François Gabart, dont l'intention d'acquisition avait été révélée fin août. La signature de vente s'est déroulée ce jeudi après-midi à Lorient - La Base.

Un bateau avec un gros palmarès rebaptisé Actual Leader 2

Macif voulait s'en séparer depuis l'annonce début juin de son retrait du programme Ultim qu'elle menait avec François Gabart.

Avec le skipper, ce bateau jouit d'un énorme palmarès : vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2015, vainqueur de la Transat anglaise 2016, record en solitaire du tour du monde en 2017, 2e de la Route du Rhum 2018 et 2e la Brest Atlantiques 2019. Il s'appelle désormais Actual Leader 2.

On attend beaucoup des performances de ce bateau

Sponsor historique d'Yves Le Blevec, le groupe d'agences d'emploi offre ainsi au skipper de La Trinité-sur-Mer un bateau à même de lutter pour la gagne dans la classe Ultim. "On attend beaucoup des performances de ce bateau" confirme Samuel Tual, le président d'Actual Leader, "il n'est pas très vieux et a un palmarès exceptionnel. Aujourd'hui, on veut donner la possibilité à Yves Le Blevec et son équipe de continuer à progresser dans son projet sportif. A l'échelle de l'entreprise qui continue de grandir, Yves et le projet sportif vont pouvoir aussi grandir".

Objectif Route du Rhum 2022

Des échéances sont prévues dès 2021 alors que le bateau avec ses nouvelles couleurs, mais qui ne nécessite aucun gros travail de structure, sera remis à l'eau à l'horizon de fin mars prochain. "Il y aura un programme de courses principalement locales sur la façade Atlantique et le sud de l'Angleterre. Il y a plein d'événements de taille moyenne auxquelles on peut participer" indique Yves Le Blevec, à l'image de l'Armen Race, du Tour de Belle Ile, du Record SNSM, ou de la Fastnet Race, "qui sont pour nous des bons jalons pour rythmer notre préparation". Il y aura aussi la Transat Jacques Vabre à l'automne 2021.

Ponçage intensif en cours sur Actual Leader 2 à Lorient pour le mettre à ses nouvelles couleurs en début d'année prochaine © Radio France - Nicolas Blanzat

"Savoir qu'on peut gagner à la régulière, c'est passionnant"

Mais, en ligne de mire, il y a surtout la Route du Rhum en 2022. "C'est quand même LE bateau qui peut gagner la Route du Rhum" reprend le skipper trinitain, " l'objectif c'est d'être à 100% du bateau et du binôme marins-bateau. Avoir deux ans pour ça, il n'y a rien de trop. On a un bateau vraiment bien abouti. Le fait de savoir qu'on peut gagner à la régulière, c'est passionnant". Il y aura aussi la Brest Océans en décembre 2023, la première course autour du monde en solitaire chez les Ultimes. Une Brest Atlantiques pourrait être tentée juste avant.

Vente signée ce jeudi à Lorient © Radio France - Nicolas Blanzat

Actual Leader vient de vendre son précédent bateau

Pour s'offrir ce nouveau bateau, Actual Leader devait "vendre le précédent, c'est chose faite" révèle Samuel Tual, mais il refuse d'en dire plus. "C'est signé mais la communication sur le projet porté par le nouvel acquéreur sera faite dans les jours ou semaines à venir. Il le fera". Actual Leader 1 restera sur le circuit Ultim. Il fallait aussi pour Actual Leader que "le coût d'acquisition du nouveau bateau reste accessible et raisonnable". Une transaction de cinq millions d'euros a été évoquée. "Cela avoisine ce type de montant" reprend Samuel Tual, "je ne détaille pas les chiffres mais ce que je peux dire, grâce à l'effort de Macif, c'est qu'on a un bateau qui, en terme de fonctionnement et de coût d'amortissement, nous coûtera pas nécessairement plus cher que celui que nous avions précédemment. C'était une vraie opportunité économique à saisir". Une nouvelle étape dans le développement et l'investissement d'Actual Leader dans la course au large.