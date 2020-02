Voile : un nouveau projet pour le skipper médocain Lalou Roucayrol

Le navigateur envisage de participer à une nouvelle course autour du monde en 2023. Particularité : il s'alignerait sur un bateau construit en matériaux recyclables et alimenté par des énergies renouvelables.

Le Verdon-sur-Mer, France

Le projet de course est encore dans les cartons mais dans ses ateliers du Verdon Lalou Roucayrol planche déjà sur les plans du bateau. Le skipper et son équipe n'attendent plus que le feu vert de l'organisateur de cette nouvelle épreuve.

Le bordelais Emmanuel Versace prépare une course autour du monde en 4 étapes pour 2023 avec un départ qui serait donné à Port-Médoc, direction l'Afrique-du-Sud, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et Miami. Cette épreuve serait réservée au Class 40, les bateaux de la Route du Rhum et de la Transat Anglaise.

Lalou entend bien être au départ avec un bateau qui sera construit sur son chantier du Verdon. Un bateau résolument écolo...

L'idée c'est d'utiliser des résines 100 % recyclables, un moteur électrique ou à hydrogène, des éoliennes et des panneaux solaires pour être en complète autonomie

- Lalou Roucayrol

En attendant, le navigateur est train de terminer son nouveau multi 50, Arkema 4, un trimaran dernière génération version formule 1 des mers. Sa mise à l'eau est prévue au printemps.