Voile: un tour du monde de plus de 7 mois pour les skippers de la Golden Globe Race

La Golden Globe Race part ce dimanche des Sables d'Olonne. 16 marins participeront ce tour du monde à la voile à l'ancienne, sans aucune technologie moderne à bord. Remportée en 1968 par le britannique Sir Robin Kox-Johnston en 312 jours, cette course mythique a été ressuscitée en 2018 et remportée par Jean-Luc Van Den Heede en 211 jours.

Seul en mer, c'est le meilleur endroit pour être seul. Arnaud Gaist

Les skippers ne navigueront qu'à l'aide du sextan, du baromètre, et de la boussole, et sur des bateaux de série conçus avant 1988 entre 9,75m et 10,97m. Parmi eux Arnaud Gaist, de La Tranche sur Mer. Le marin amateur de 51 ans a attrapé le virus lors d'une traversée de l'Atlantique: "_C'est des bateaux qui font 4 à 6 noeuds, 7 à 8 mois dans une vie ce n'est pas grand chose -_relativise Arnaud Gaist, jovial, à quelques heures du grand départ - et puis seul en mer c'est le meilleur endroit pour être seul".

Village départ de la Golden Globe Race aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

Tous les concurrents ont dû justifier de milles en mer et passer des épreuves physiques avant de s'élancer. En l'absence de communication et d'assistance (sauf en cas d'urgence) 4 passages seront obligatoires pour déposer leurs films à la direction de course et échanger quelques instants depuis le bateau, aux Canaries, à Cap Town en Afrique du Sud, au large de la Tasmanie et devant Punta del Este en Uruguay. "C'est le mental qui craquera longtemps avant le physique -explique Arnaud Gaist- et j'ai eu un coach mental, des systèmes pour s'entraîner, on essaie de voir à l'intérieur sans se mentir, car en mer on ne peut pas se mentir".

Partant à bord d'un des plus petits bateaux de la flotte le marin n'a qu'un seul objectif: "Je ramène le bateau, si j'arrive tard, c'est que j'ai gagné, c'est fini".

Reportage: les confidences d'Arnaud Gaist avant le départ Copier