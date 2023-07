Voile : une première étape pleine de suspense sur Les Sables - Horta - Les Sables

Le skipper des Sables d'Olonne Xavier Macaire termine 2ᵉ de la première étape de la course à la voile en double Les Sables - Horta aux Açores - Les Sables. Avec son coskipper Tanguy Bouroullec, ils sont arrivés ce dimanche soir à bord de leur monocoque Classe 40 de 12 mètres Groupe Snef après 5 jours et 10 heures de course. Ils ont franchi la ligne seulement 1h37 après les vainqueurs Alberto Bona et Pablo Santurde del Arco (IBSA). Centrakor (Mikael Mergui et Antoine Carpentier, tenants du titre) termine 3ᵉ.

"On savait qu’il se passerait des choses à l’atterrissage sur Horta. À deux milles de l’arrivée, on a pensé que le vent allait tenir jusqu’au bout, mais il s’est arrêté net", témoigne à l'arrivée Xavier Macaire. La seconde étape partira en direction des Sables d'Olonne samedi 8 juillet.