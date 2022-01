Voile : Kevin Escoffier dans les starting blocks pour la Route du Rhum

A toute chose, malheur est bon dit l'adage. Il semble que depuis la spectaculaire rupture de son bateau lors du dernier Vendée Globe et son sauvetage miraculeux par Jean Le Cam, Kevin Escoffier bénéficie de la bienveillance d'une bonne fée. "Dans mon malheur, j'ai la chance que PRB continue à me suivre, j'ai la chance d'avoir trouvé cette coque qui va me permettre de renaviguer tôt et d'avoir un bateau neuf à moindre coût ".

De tous les skippers de la classe IMOCA, Kevin Escoffier est un des premiers à rentrer dans son hangar une coque neuve et quasi terminée. Un atout de taille quand on connait les difficultés et le temps de mise au point de ces voiliers surpuissants et presque volants de 18,28 mètres.

Récupérée sur un projet abandonné

Pour réussir ce tour de force, le Malouin a bénéficié d'un coup de chance (la bonne fée ?). Dans un chantier de Southampton au sud de l'Angleterre, une coque noire en carbone, construite pour des Américains qui souhaitaient faire l'Ocean Race, était à vendre. Une belle carène, à l'abandon depuis un an, conçue par le cabinet d'architectes français Guillaume Verdier. Un must ! Quelques modifications sur l'étrave et un long trajet en convoi exceptionnel plus tard, le team PRB a réceptionné ce jeudi son nouveau bébé. Evidemment l'histoire est très résumée.

L'impressionnante coque de 18 mètres est arrivée à Lorient après 9 jours de convoi exceptionnel depuis le sud de l'Angleterre © Radio France - Frédérick Colas

Mise à l'eau en avril

"99% du composite est fait, détaille Kevin escoffier, large sourire en travers du visage. Il reste l'accastillage, l'électronique et la peinture. Les foils sont en construction, le mat et les safrans sont prêts". C'est donc parti pour quelques semaines de travaux à Lorient et si tout va bien, les premiers bords seront tirés à la fin du mois d'avril. Six mois avant le départ de la Route du Rhum, que le Malouin ne manquerait sous aucun prétexte. Sur la bâche entourant la coque, pour célébrer cette renaissance, un membre de son équipe lui a écrit "Give Me Paillettes Kevin". Il en avait plein les yeux !