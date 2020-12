Vendée Globe - Miranda Merron : "J'ai le gâteau de Noël de ma maman" à bord

La navigatrice normande après sept semaines en mer fête Noël avec sa touche britannique. Et Whatsapp lui permet de ne pas dîner seule.

Miranda Merron a coutume de passer Noël chez sa mère avec son compagnon Halvard Mabire.

Cette année, c'est seule entre l'Antarctique et l'Australie qu'elle va réveillonner mais sans le moindre blues.

"C'est comme ça. On ne peut pas prendre un taxi et rentrer comme ça à la maison. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête pour ça (rire).

Et puis il n'y a pas de couvre-feu ici. Je fais ce que je veux. Personne ne dit ce que je dois faire. Il n'y a que moi qui suis responsable pour moi et mon bateau. C'est très bien les responsabilités individuelles. Je trouve qu'on en enlève beaucoup à terre."

Après une semaine perturbée par quelques mésaventures liée à la télécommande de son pilote automatique, la plus normande des navigatrices britanniques va donc réveillonner en pleine mer et en plein Vendée Globe.

D'une certaine façon, elle ne le célèbrera pas toute seule.

"J'ai le même repas Lyophilisé de Noël que ma copine Sam Davies qui est à quelques centaines de miles derrières moi. Et donc on va partager notre repas de Noël. C'est bien Whatsapp.

Et j'ai le gâteau de Noël fait par ma maman et jusque là je ne bois pas à bord en course en général. Mais son gâteau de Noël est très fortement alcoolisé donc j'ai hâte de goûter ça.

Il faut que je le trouve mais je crois que c'est de la dinde farcie à la sauce Cranberries. Pas mal non? C'est une société anglaise qui fait ça."

Avant de terminer la conversation via l'application Whatsapp, Miranda Merron n'oublie pas d'envoyer un petit message aux Normands.

"Je vous souhaite de joyeuses fêtes et que l'année prochaine amène quelques améliorations par rapport à cette année. Tenez bon."