Voile : Xavier Macaire et Morgan Lagravière vainqueurs de la 2e étape sur Les Sables-Horta-Les Sables

Le skipper des Sables d'Olonne Xavier Macaire et son coéquipier Morgan Lagravière (Groupe SNEF) ont remporté la 2e étape de la 9e édition de la course à la voile Les Sables-Horta-Les Sables. Ils ont coupé la ligne ce jeudi 13 juillet à 2h00’21" (heure française) après 4 jours, 11 heures et 21 secondes de mer depuis les Açores. Au classement général de cette course en double sur Class40 (monocoques de 12 mètres), ils terminent deuxièmes, 37 minutes derrière le duo italo-espagnol Alberto Bona et Pablo Santurde (IBSA) vainqueurs de la 1ʳᵉ étape aux Açores.

ⓘ Publicité

"Être victorieux sur le retour aux Sables-d'Olonne à la maison est un vrai plaisir", Xavier Macaire

"C'est beaucoup de satisfaction. L'objectif était de faire du mieux possible, de tout donner, d'être très concentré et très efficace tout au long de la course. Être victorieux sur le retour aux Sables-d'Olonne à la maison, c'est un vrai plaisir", confie Xavier Macaire. Son duo avec Morgan Lagravière lui avait déjà permis de remporter il y a deux ans la Sardinha Cup en Figaro Bénéteau. Pour le Sablais, cette course aller-retour vers les Açores relève un véritable intérêt : "C'est une course océanique et pas côtière, on va quasiment au milieu de l'océan Atlantique. Donc, il y a un aspect stratégie et météorologique qui est très intéressant et qui est prépondérant sur la performance. On perd les bateaux de vue pendant une grande étape comme ça. Cependant, on a des outils quand même de positionnement des bateaux toutes les deux heures qui nous permettent de comparer les trajectoires et les vitesses des uns et des autres. C'est vraiment passionnant".

Le prochain objectif pour le skipper de 42 ans sera la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et la Martinique en octobre prochain, course en double cette fois aux côtés de Pierre Le Boucher.

loading

Groupe Snef de Xavier Macaire amarré au ponton du Vendée Globe aux côtés des autres concurrents © Radio France - Yves-René Tapon