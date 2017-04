A voir : Le nouveau Multi 50, le trimaran du skipper nantais Armel Tripon présenté à Nantes

Le navigateur nantais Armel Tripon était l'invité de la rédaction ce jeudi matin à 7h50 pour nous présenter son tout nouveau multicoque, le Réauté Chocolat.

4 jours pour venir découvrir un trimaran couleur Chocolat

Jusqu'à dimanche soir le public nantais est invité à venir découvrir et visiter le tout nouveau trimaran du skipper Armel tripon. Un multicoque dans la catégorie Multi 50 aux couleurs de son tout nouveau sponsor Réauté Chocolat arrivé hier soir au ponton du port de Nantes après une remontée de l'estuaire à la voile pour y être baptisé ce soir.

Retrouvez les caractéristiques du Bateau ►Le Multi 50 Réauté Chocolat

Le navigateur nantais était l'invité de la rédaction à 7h50 ce jeudi matin, il répond en direct aux questions de Bertrand Pidance.

C'était splendide, je l'avais jamais fait à une telle vitesse... et à la voile en partie - Armel Tripon

Les prochaines grandes échéances en course seront la Transat Jacques Vabre, le 5 novembre 2017 et l'édition de La Route du Rhum 2018, mais en attendant Armel tripon participera à la barre de son tout nouveau multicoque à sa première course avec le Tour de Belle-ile les 29 et 30 avril prochain.

Venir admirer, visiter le Réauté Chocolat amarré au port

Vous pouvez venir découvrir ce multicoque flambant neuf au Ponton des Chantiers sur le port de Nantes juste au pied du Caroussel des Mondes Marins