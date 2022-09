Yann Eliès "La Route du Rhum 2022 s'annonce comme une édition exceptionnelle avec un record de participants"

Le départ de la Route du Rhum aura lieu dans deux mois exactement à Saint-Malo, le 6 novembre prochain. Un événement qui sera à vivre sur France Bleu Armorique, notamment grâce à notre consultant voile, le skipper breton Yann Eliès. Le Costarmoricain vit désormais dans le Morbihan.

France Bleu Armorique : La Route du Rhum, c'est tous les quatre ans. On attend un record de bateaux avec 138 inscrits au départ de Saint-Malo, direction Pointe à Pitre. Avec en vedette évidemment, encore cette année, les Ultimes, ces géants des mers de 30 mètres qui vont faire rêver le public

Yann Eliès : Oui, c'est sûr que ça s'annonce une édition exceptionnelle, parce qu'effectivement, on a un nombre de participants record. Et on a ces fameux Ultimes qui nous promettent une traversée de l'Atlantique en 5 à 6 jours avec leurs foils. C'est ce qui va nous faire rêver cette année.

FBA : - Concernant les Imoca, ces monocoques de 18 mètres du Vendée Globe ou désormais de l'Ocean Race. Que représente pour eux la Route du Rhum? C'est pour tester, pour roder leurs machines, plutôt?

Yann Eliès : Oui, tout à fait. Il y en a bien sur qui sont là pour la gagner. Je pense forcément à Charlie Dalin, qui a pas encore son nouveau bateau pour le Vendée Globe. Donc il sera sur l a machine qu'il avait durant le Vendée. Une machine éprouvée qu'il connaît sur le bout des doigts. Certains coureurs ont déjà mis leurs bateaux neufs pour le Vendée Globe à l'eau donc ce sera plus un galop d'essai. Il y en a qui viennent tout juste de mettre leur bateau à l'eau. Ils auront pas eu le temps, ni de le connaître, ni de le fiabiliser. Donc pour eux, l'objectif sera tout simplement de traverser, d'arriver de l'autre côté.

FBA : Il y a deux autres catégories, un peu moins médiatiques, qui attirent tout de même certainement votre oeil de spécialiste Yann Eliès. Ce sont les Multi50, multicoques de seize mètres, et les Class40, monocoques de douze mètres. C'est pour eux que ça va être plus compliqué la Route du Rhum, eux ne mettront pas une semaine pour traverser...

Yann Eliès : Oui, tout à fait. Les Multi50 maintenant s'appellent les Ocean Fifty. Il va falloir s'y habituer. Oui, franchement, ce sont des mobylettes qui sont super sympa. J'ai fait le circuit cette année avec Erwan Le Roux sur Koésio. C'est le rapport qualité prix idéal de la voile et de la course au large en ce moment. Je pense qu'on va y retrouver de futurs grands marins l'année prochaine. Cela va être super sympa effectivement à suivre. On va avoir forcément un peu plus de temps que les Ultimes. Les Ultimes, c'est presque un peu trop rapide. On va rester un peu sur notre faim car six jours pour traverser l'Atlantique, c'est court, vraiment rapide. Alors que toutes les autres classes vont tourner aux alentours de deux semaines pour traverser l'Atlantique, on va vraiment avoir le temps de les suivre. Et puis on a les Class 40, moi que je trouve génial, on aura plus de 40 participants, une densité sportive incroyable avec 5 à 10 concurrents qui peuvent gagner et remporter cette Route du Rhum. Là va vraiment y avoir de la bagarre de rue avec sans doute plusieurs leaders qui vont se succéder tout au long de la course.

FBA : Ce grand départ de la Route du Rhum de Saint-Malo, c'est dans deux mois, le 6 novembre. Qu'est ce qu'on fait en ce moment quand on prépare une grande course comme comme celle ci?

Yann Eliès : Moi, je suis entraîneur à Port-la-Forêt. Les Imoca et les Class 40, ils avaient un stage la semaine dernière qui était le stage numéro 2 de l'année. L'idée, c'est de se confronter un peu dans le huis clos des centres d'entraînement. Pour certains, c'est de préparer sa qualification. Je crois qu'on a eu jusqu'à fin septembre pour se qualifier. Tous les concurrents doivent faire entre 1000 et 1500 miles en solitaire pour pouvoir se qualifier. On a un panel assez, assez large, mais là on rentre vraiment dans l'entonnoir parce qu'effectivement fin septembre, il faut que les qualifications soient faites, que les dossiers d'inscription soient remplis et on sera là alors à trois semaines du déplacement pour pouvoir aller à Saint-Malo. Donc on rentre dans le "money time".

FBA : Tous les quatre ans on parle énormément de cette Route du Rhum, également du Vendée Globe, mais un peu moins des autres courses. Pourquoi la voile est moins médiatique que d'autres sports selon vous?

Yann Eliès : Je dirais que les deux événements que sont la Route du Rhum et le Vendée Globe sont les événements phares de la voile. Bon, pour les connaisseurs, on a aussi la Transat Jacques-Vabre, on a la Solitaire du Figaro, la Mini 55. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de classe, mais je dirais qu'aujourd'hui la voile est arrivée à maturité et je ne sais pas s'il y a besoin d'aller beaucoup plus loin et de drainer toujours plus de médias et toujours plus d'argent. Je trouve que le rapport entre la médiatisation, l'argent que mettent les sponsors et le bonheur qu'ont les skippers sur l'eau est quand même pas si mal que ça.