Yannick Bestaven, le vainqueur rochelais du Vendée Globe, reprend la mer en course

C'est la première course depuis sa victoire dans le Vendée Globe. Le rochelais Yannick Bestaven sera au départ ce dimanche de la 49è Rolex Fastnet, une course qualificative pour la Transat Jacques Vabre cet automne.

"Ça fait plaisir de repartir en mer" lance le marin rochelais avec un grand sourire quelques heures avant le départ de la 49ème Rolex Fasnet. Cinq mois après sa victoire dans le Vendée Globe, après avoir connu des expériences incroyables, Yannick Bestaven retrouve son ciré et ses bottes pour cette course mythique autour du phare du Fastnet, le point le plus sud de l'Irlande, dont le départ sera donné ce dimanche à midi (heure française) de l'Ile de Whight en Grande Bretagne. La régate se court en double, il retrouve donc Roland Jourdain, son complice depuis 2 ans (il lui a vendu Maitre CoQ IV et ils se sont entrainé ensemble).

C'est surtout une course de préparation, puisqu'elle est qualificative pour la Transat Jacques Vabre - Yannick Bestaven

Les deux hommes étaient déjà au départ de la précédente édition de la course, où ils se sont classés 6ème, après avoir connu des soucis technique. Cette fois, ils retrouveront les principaux concurrents du Vendée Globe, Charlie Dalin en tête, Son . "C'est surtout une course de préparation, qualificative pour la transat Jacques Vabre" cet automne explique Yannick Bestaven. "Il n'y a pas de pression parce qu'il y a beaucoup de bateaux neufs au départ de la course, avec des potentiels de vitesse supérieurs au notre".

Son bateau, Maitre CoQ IV a été entièrement révisé depuis l'arrivée du Vendée Globe, mais n'a rien changé à bord. "Ce sera un au-revoir au bateau qui est déjà vendu, on est déjà focus sur la construction du prochain" avoue Yannick Bestaven. La Transat Jacques Vabre à l'automne, sera le dernière course de Maitre CoQ IV, avant la mise à l'eau du prochain Imoca en juin 2022 (avec lequel il sera au départ de la Route du Rhum et du prochain Vendée Globe).

"On fait cette course pour se faire plaisir, pour s'entrainer, on prendra le meilleur de ce qu'il y a à prendre" reconnait le marin rochelais qui part détendu et sans pression. L'arrivée est prévue autour du 9/10 aout pour les trimarans ultimes, les premiers à franchir la ligne. Cette année, c'est une première, elle sera en France, au large de Cherbourg.