Yannick Bestaven prend son petit-déjeuner ce jeudi sur France Bleu La Rochelle

Découvrez qui est vraiment Yannick Bestaven : ses passions, ses coups de coeur ici à La Rochelle : trois mois après sa victoire dans le Vendée Globe, la course à la voile autour du monde en solitaire, le marin rochelais vient s'installer à la table du petit-déjeuner ce jeudi de 7h à 9h sur France Bleu La Rochelle.

Suivez la matinale spéciale de France Bleu La Rochelle ce jeudi entre 7h et 9h

Entre une tasse de café, et quelques viennoiseries, Yannick Bestaven nous parlera de ses engagements, de ses coups de coeur pour des associations ou des artisans, de son amour pour La Rochelle, qui l'a accueillie triomphalement à son retour du Vendée Globe, où il est venu s'installer et créer l'entreprise qu'il co-dirige Watt & Sea. Vous découvrirez aussi ses goûts musicaux (vous en avez déjà un petit aperçu dans la vidéo ci-dessous !)

Forcément, on parlera rugby aussi avec lui : on le sait Yannick Bestaven a déjà son billet pour la finale du top 14, il est un fervent supporter du stade rochelais dont il suivait les matches à distance pendant sa course. Il nous dira comment il voit la demi finale dimanche contre Leinster en Challenge Cup. Il nous racontera aussi comment il a vécu l'après Vendée Globe, le tourbillon médiatique, et les rencontres extraordinaires comme celle avec la Patrouille de France. Le marin rochelais réagira aussi à l'actualité et aux reportages.

Et puis bien sûr, nous vous attendons au 05.46.50.67.68 pour lui poser vos question, et dialoguer en direct.