Yannick Bestaven : un marin "souvent paumé en montagne"

Sur les sommets, il perd l'orientation. On lui pardonne : Yannick Bestaven a grandi dans le bassin d'Arcachon et vient de gagner le Vendée Globe ! Rencontre avec un amoureux des dunes de sable... et des bonnes choses.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois, c'est le navigateur Yannick Bestaven qui livre quelques pans de sa vie personnelle.

Un nom breton, mais des racines dans le Sud-Ouest

Bestaven, avec un tel nom, on lui aurait facilement trouvé des origines à Douarnenez ou à Ploudalmézeau. Si l'intéressé est né un peu plus au sud, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ses parents sont bien tous deux issus du Sud-Ouest vers lequel ils sont retournés rapidement quand Yannick Bestaven avait deux ans.

C'est à partir de là que le navigateur nous raconte son enfance et son adolescence dans le bassin d'Arcachon, les prémices de ce qu'il allait devenir plus tard : un skipper chevronné.

De la mer aux sommets

À un moment donné, mes amis arcachonnais m'ont trouvé un peu trop parti au nord

Comme il nous le confie, Yannick Bestaven a trouvé dans La Rochelle la ville idéale où se poser avec sa famille : pas trop au nord et toujours en Aquitaine pour faire plaisir à ses amis.

Et si le vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe apprécie l'histoire maritime de La Rochelle, il avoue aussi avoir succombé à l'appel des sommets : "Je suis un passionné de montagne et mon deuxième village qui est vraiment mon village de cœur [...] c'est La Clusaz, en Haute-Savoie".

Bien entendu, le bassin d'Arcachon n'est jamais loin. "L'odeur des pins, la forêt des Landes qui nous entoure, les grandes dunes de sable... ", tout cela berce Yannick Bestaven dès qu'il est en quête de repos. L'occasion aussi de nous livrer deux ou trois adresses sympas dans ce côté-là de la France !