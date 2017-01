Yes We Cam ! Le Carnet de Bord de Jean le Cam #10 : "Les sargasses, ça m'agace !"

Jean le Cam profite de conditions météo plus clémentes pour nous livrer son 10ème carnet de bord. Le skipper de Finistère Mer Vent, désormais dans l'hémisphère Nord, est en proie avec les sargasses, de longues algues brunes qui s'enroulent dans son safran.

Jean le Cam a franchi l'équateur il y a quelques jours, et a même dépassé les îles du Cap Vert. Il profite des alizés de cette zone pour se reposer, et penser, déjà, au retour à terre : "On va rencontrer une zone anti-cyclonique, et puis ensuite une dépression qui nous ramènera aux Sables d'Olonnes d'ici 8 à 9 jours**"**, prévoit le marin.

Après les mois difficiles que nous avons passés, c'est agréable !

"Tout va bien à bord, c'est vrai que l’alizé permet de nous reposer, de se détendre, parce qu'après les mois difficiles que nous avons passés, c'est agréable, et surtout c'est un repos de l'esprit."

Les sargasses, ça m'agace !

Un petit bémol cependant : " Il y a toujours ce problème de sargasses. Les sargasses, ça m'agace !" peste le skipper. Ça se prend dans le safran, et ça le fait se décrocher ! C'est incroyable ! Il y a des tapis et des tapis de sargasses."