Yes We Cam ! Le Carnet de Bord de Jean le Cam #8

Le skipper finistérien nous envoie ce mercredi son huitième carnet de bord du Vendée Globe. Tout va pour le mieux pour Jean Le Cam qui savoure les bons petits plats préparés par sa femme.

Tout va bien pour le navigateur finistérien qui pointe en 6ème position dans l'Atlantique sud au large des côtes argentines, 2600 km derrière le leader Armel Le Cléac'h.

Jean Le Cam profite des conditions plus clémentes, et aussi des petits plats sélectionnés par sa femme restauratrice... C'est un des rares navigateurs sur ce Vendée Globe a ne pas avoir de nourriture lyophilisée... et ça s'entend !!