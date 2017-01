Yes We Cam ! Le Carnet de Bord de Jean le Cam #9 : "On a eu une nuit terrible"

Le skipper finistérien nous envoie ce mercredi son neuvième carnet de bord du Vendée Globe. Malgré le manque de sommeil, il reste déterminé.

Pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, c'est un Jean Le Cam fatigué qui se confie à France Bleu. Le navigateur de "Finistère Mer Vent" explique qu'il se sent : "Vraiment fatigué! On a eu une nuit terrible, explique le skipper, avec des grains. On passait de 2 nœuds de vitesse bateau à 20 nœuds. C'était épuisant!"

Il garde évidemment un œil sur Yann Elies, les deux hommes se disputant les cinquième et sixième places du classement : "C'est un coup Jean Le Cam, un coup Yann Elies, je ne pensais pas mais il a pris un peu d'avantage la nuit dernière ! Mais au moins il n'est pas trop loin, ça reste sous contrôle" (NDLR : au classement de 18h, Jean Le Cam est repassé devant)

"Nous avons quand même passé la latitude de Rio de Janeiro, et on se dirige vers les alizés du sud qui sont normalement des vents stables, mais la réalité est tout autre, avec des grains, donc on a du mal à dormir ! Sinon à bord tout va bien, on est sur des mers très paisibles, très calmes, ça fait plaisir !"

Le Breton ajoute : "On pensait pouvoir se reposer, ben non c'est raté ! mais on a bien bricolé et on a bien asséché le bateau et tout nettoyé"