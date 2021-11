Yves Le Blévec et son trimaran mayennais Actual de retour sur la Transat Jacques Vabre

Un bateau mayennais sera au départ de la Transat Jacques Vabre. Celui du groupe Actual, dans la catégorie des Ultims, ces trimarans les plus grands et les plus rapides. Le skipper habituel Yves Le Blévec est accompagné d'Anthony Marchand pour cette transat en double entre Le Havre et la Martinique.

Le groupe Actual et son skipper Yves Le Blévec sont de retour sur la Transat Jacques Vabre après six ans d'absence.

Deux ans après la Brest Atlantique, une nouvelle course transatlantique pour le bateau mayennais Actual. Yves Le Blévec participe à la Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné ce dimanche 7 novembre à la mi-journée depuis Le Havre. Direction la Martinique et non le Brésil pour cette quinzième édition. Yves Le Blévec, qui sera accompagné d'Anthony Marchand, va tenter de jouer les premiers rôles dans une course qui a offert des fortunes diverses au bateau Actual. Il y a eu deux abandons en 2009 et 2015. Mais aussi une victoire en 2011 et une deuxième place en 2013. En 2017, le bateau Actual n'était pas au départ (tentative de record du tour du monde) et en 2019, les Ultim n'étaient pas présents.

Cette fois, c'est sur un trimaran à foils construit en 2015 qu'Yves Le Blévec va traverser l'Atlantique. Des bateau géants, volants et puissants qu'il faut maitriser : "on peut comparer assez facilement à la course automobile où même la voiture la plus puissante, si elle n'est pas capable de ralentir pour prendre un virage, ça ne sert à rien. Nous sommes un peu dans la même configuration. Selon les conditions météo que l'on va rencontre, il va falloir adapter le potentiel de la machine pour aller le plus vite possible, en évitant de tout casser. Il y a des moments où l'état de la mer fait que nous sommes obligés d'adapter notre vitesse."

Le premier objectif d'Yves Le Blévec sera de terminer car, selon les probabilités, ces trimarans de 32 mètres ont 50% de risque de casse. Le plateau est homogène (cinq Ultim : Actual Ultim 3, Banque Populaire XI, Maxi Edmond de Rothschild, Sodebo Ultim 3, SVR Lazartigue) selon le skipper d'Actual qui espère bien figurer : "on prend le départ avec beaucoup d'humilité car on est parfaitement conscients que c'est aussi le cas de nos quatre camarades de jeu. Chacun y va pour gagner. Nous sommes motivés mais nous serons raisonnables."

Cela fait plus d'un an que toute l'équipe travaille sur ce bateau, ex Sodebo qui a remporté la Transat en double en 2015. "En plus d'avoir un bateau bien préparé, explique Yves Le Blévec, nous avons élaboré une multitude de scénarios qui nous permettent de rester vaillants même avec des difficultés."

Les Ultims auront la route la plus longue de la flotte sur ce parcours inédit en direction de l'île de La Martinique, avec un virement au large de Rio et deux passages de l'Équateur. Il faudra prévoir une bonne quinzaine de jours de course pour ces bateaux les plus rapides de la Transat Jacques Vabre.