La Trinité-sur-Mer, France

Yves Le Blévec est depuis jeudi après midi à Punta Arenas, en Terre de Feu au Chili. Le skipper du trimaran Actual essaye d'organiser son rapatriement et aussi une opération de secours pour son bateau.

Depuis son chavirage jeudi vers 4h du matin, son projet de Tour du Monde à l'envers s'est arrêté net et c'est une toute autre aventure qui l'attend : tenter de récupérer son trimaran endommagé. Rien de simple dans cette partie du monde. Même si, aujourd'hui, Le Blévec explique que la localisation du bateau reste possible grâce aux balises à bord.

"Le bateau, on le localise, on a sa position, et un an d'autonomie de batterie. Là, le bateau est en train de dériver, de partir vers le Nord Est, en passant très au large dans le Sud Est de l'Amérique du Sud, l'ile des États. Toute la question consiste à voir quels moyens peuvent être mis en œuvre pour tenter une opération de récupération du bateau, ce qui est _loin, loin, loin d'être une opération simple_. D'une part, c'est une zone de l'océan pas très bien équipée en moyens comme ça. Et les conditions météos restent difficile. Aujourd'hui, on n'a pas de solution".