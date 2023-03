Volontaire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 : top départ ce mercredi pour les candidatures

Pour les volontaires de Paris 2024, l'aventure commence maintenant. Si vous souhaitez en faire partie, la plateforme de candidature sera en ligne demain. Vous avez jusqu'au 3 mai pour postuler, voilà tout ce qu'il faut savoir :

Pour qui ?

Pour postuler, il suffit d'avoir 18 ans au premier janvier 2024, et d'être disponible au moins une dizaine de jours pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. On peut se porter candidater pour l'une ou l'autre des compétitions, mais aussi pour les deux.

Les franciliens sont les bienvenus mais les autres aussi : sur les 45.000 postes à pourvoir, 5.000 seront situés hors région parisienne. A Marseille, Lille, mais aussi Nantes, Bordeaux, Nice, Saint-Etienne, Lyon, Châteauroux ainsi que Tahiti.

Pour candidater, pas besoin d'avoir un gros CV de sportif. Même si une partie des volontaires seront proposés par les Fédérations, ce recrutement qui démarre ce matin d'adresse à tous. Il suffit d'avoir 18 ans et de parler le français où l'anglais. Paris 2024 recrute aussi 3.000 personnes en situation de handicap.

Pour quoi faire ?

Les volontaires seront bien sûr mobilisés sur les sites de compétition, pour installer par exemple des starting blocks sur la piste d'athlétisme ou préparer les sacs des nageurs. Certains pourront assister les athlètes, ou encore saisir des chronométrage ou des notations.

Mais il ne s'agit pas uniquement d'être au service des sportifs. 65% des missions seront consacrées à l'accueil de tous, à commencer par les spectateurs : les orienter depuis les gares, les aéroports jusqu'au cœur des sites, aux tribunes...

Comment postuler ?

Rendez-vous donc à partir de ce mercredi sur le site Paris2024.org , qui va vous diriger vers la plateforme de candidature. On vous demandera où vous souhaitez être mobilisés et votre lieu d'hébergement, ça pourra compter dans l'attribution des postes. Attention : il faut savoir que l'organisation des jeux ne prend pas en charge l'hébergement ni les frais de transports, si vous habitez loin du lieu de mission.

En tout il vous faudra de 30 à 40 minutes pour remplir le questionnaire, et vous avez jusqu'au 3 mai pour le faire. Les candidatures seront étudiées d'ici le mois d'août. Et les réponses à chaque dossier seront données entre septembre et décembre. Ensuite rendez-vous en début d'année prochaine, pour le dévoilement de l'uniforme offert par l'organisation, et le début des formations.