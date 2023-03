Vente du château d'Escoire : on visite avec le propriétaire ce lieu de Dordogne célèbre pour un triple meurtre

L'imposante bâtisse en pierres blanches surplombe la commune d'Escoire, en Dordogne. Sans connaître son histoire, on pourrait simplement admirer son architecture du 18ème siècle. Mais le château est surtout célèbre pour un événement sanglant survenu en 1941 : un triple meurtre à coup de serpe qui n'a jamais été élucidé .

Quatre vingt ans plus tard, le propriétaire des lieux s'appelle Tase Kordalov. "Welcome, bienvenue !", s'écrie-t-il en ouvrant la porte d'entrée. Il y a trois ans, ce croate a décidé avec son épouse de mettre en vente le château dont il était le propriétaire depuis vingt ans. Il l'a entièrement rénové puis en a fait des chambres d'hôte et des pièces de réception. "Ici il n'y avait que des ronces, se souvient Tase en montrant sa pelouse soigneusement entretenue, et à l'intérieur j'ai refait la décoration à 100%".

Les lieux du crime

Seule une pièce a été laissé intacte par le propriétaire : la chambre dans laquelle le fils, principal suspect acquitté en 1943, a dormi la nuit des meurtres. "Henri Girard était ici, et le crime s'est produit dans l'autre aile, à 53 mètres de ses oreilles", raconte Tase. L'agente immobilière qui s'occupe de vendre le bien, Marie-Catherine Halliday, pousse la porte de la chambre arborée du numéro "5". A l'intérieur, un vieux parquet en bois, des canapés d'époque et des murs en pierre brutes.

La chambre dans laquelle a dormi Henri Girard la nuit du triple meurtre a été laissée à l'identique © Radio France - Gabin Grulet

"Je voulais laisser ce studio dans l'état où il était pour l'histoire et pour la mémoire de cet homme qui est devenu un grand écrivain", déclare le propriétaire. Des années après l'affaire, Henri Girard s'est fait connaître sous le pseudonyme de Georges Arnaud et a notamment publié le roman mondialement connu : "Le Salaire de la peur".

"Aucune raison de s'affoler"

Ce passé macabre, Tase préfère s'en amuser. Selon lui, il n'y a pas de risque de faire fuir de potentiels acheteurs. Il développe : "Ce sont des fantasmes, on me demande toujours si je sens des vibrations la nuit quand je dors, mais je ne sens rien ! Il n'y a aucune raison de s'affoler".

D'autant que "de nombreux châteaux ont été le théâtre d'histoires glauques", ajoute l'agente immobilière qui insiste plutôt sur l'esthétique du bâtiment et de ses 35 pièces dont la décoration fait la fierté de l'ancien artiste-peintre. "Il faut trouver un acheteur qui en fasse son activité, dans la location ou l'événementiel par exemple", estime Marie-Catherine Halliday. Tase lui, voit un repreneur à son image : un romantique passionné d'histoire, amoureux des bâtisses à pierres blanches.