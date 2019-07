VIDEOS - Trois tortues marines remises à l'eau au large de l'île de Ré par l'aquarium de la Rochelle

Charente-Maritime, France

Trois tortues marines ont retrouvé l'océan ce jeudi matin plage de la Conche à Saint-Clément-des-baleines sur l'île de Ré. Deux tortues Caouannes et une tortue Kemp, qui ont été soignées cet hiver, au Centre d'Etudes et de Soins pour les Tortues Marines (CESTM).

Une des deux tortues Caouannes remises © Radio France - Catherine Berchadsky

Julie, Jason et Jupiter sont repartis en mer

Les trois tortues se sont toutes échouées sur le littoral atlantique entre le mois de décembre 2018 et le mois de mars 2019. Jupiter, la plus grande, une tortue Kemp de 57 centimètres de long, a été retrouvée le 9 décembre 2018 au pied du Phare de la Coubre à la Tremblade en Charente-Maritime. C'est une enseignante du collège du Château d'Oléron qui l'a découverte, et ce sont ses élèves qui lui ont trouvé son petit nom. Les deux autres, deux jeunes tortues Caouannes, ont été trouvées en mars dernier sur deux plages de Gironde. Elles ont été confiées au Centre d'Etudes et de Soins pour les Tortues Marines( CESTM). Les tortues souffraient à chaque fois d'hypothermie et de déshydratation. "A partir de 15° les tortues vont entrer en hypothermie, elles vont flotter à la surface et se laisser lentement dériver, poussées par les vagues jusque sur nos plages" explique Florence Del'Amico responsable et capacitaire du CESTM.

Reportage plage de la Conche Copier

Des tortues suivies à la trace

Les deux tortues Caouannes Jolie et Jason, deux spécimens d'une vingtaine de centimètres pour moins de deux kilos, devraient rejoindre les eaux de l' Atlantique nord pour y terminer leur croissance. Elles repartiront une fois adultes pour le Cap Vert ou le sud de La Floride dont elles sont originaires. Pour suivre leur périple, elles ont été équipées d'une puce électronique. la plus grande des trois tortues, Jupiter est une tortue Kemp originaire du Golf du Mexique. Elle mesure 57 centimètres et pèse 27 kilos. Jupiter a elle été dotée d'un émetteur satellitaire. "Nous espérons qu'elle va rapidement retrouver les côtes du golf du Mexique, grâce à cet émetteur, c'est elle qui va nous dire comment elle va se déplacer" se réjouit Florence Del'Amico.

Jupiter et son émetteur © Radio France - Catherine Berchadsky

200 tortues sauvées en 30 ans

Le CESTM de l'aquarium de La Rochelle recueille les tortues échouées sur tout le littoral Manche-Atlantique grâce à un réseau d'informateurs. En parallèle des soins qui leurs sont prodiguées, de nombreuses études scientifiques sont menées avec des laboratoires de recherche nationaux et internationaux pour mieux connaître ces espèces et contribuer à leurs sauvegardes. En 30 ans le centre a déjà recueilli 248 tortues et 200 ont pu regagner l'océan.