30 ans après sa réintroduction, une journée dédiée aux gypaètes dans le Mercantour

Disparu au début du siècle dernier, le gypaète barbu est réintroduit en 1993. 291 oiseaux ont ainsi été lâchés dans la région pour repeupler cette espèce de rapaces.

Originaires d'Asie centrale et d'Ethiopie, ils sont mis à l'honneur ce samedi au Parc national du Mercantour. Le but : célébrer la biodiversité. En trente ans, 233 jeunes sont nés en pleine nature. On estime que 300 rapaces vivent actuellement dans les Alpes.

Un film pour les mettre à l'honneur

Ce samedi 1er juillet, vous êtes invités à vous rendre à cette journée pour découvrir les gypaètes barbus.

Au programme :

Des animations à la Maison du parc à Saint-Etienne-de-Tinée entre 15h et 18h.

entre 15h et 18h. Diffusion du film "Aigle et gypaète, les maîtres du ciel" de 20h30 à 23h. Ce documentaire raconte la vie de ces oiseaux.

Vous êtes les bienvenus sur les lieux pour ces activités.