5% d'animaux en plus par rapport à l'été dernier, la SPA vauclusienne a besoin d'aide !

En cette rentrée, la SPA nationale dresse un bilan édifiant : depuis cet été, plus de 16 400 animaux ont été pris en charge dans les 63 refuges de l'association. Comme beaucoup d'autres, le refuge de la SPA de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) est plein à craquer et enregistre 5% d'animaux en plus comparé à l'été dernier à la même période. "En ce moment, il y a une cinquantaine de chatons dans la chatterie, on l'appelle même la chatonnerie !", explique Marina Rosic, chargée de gestion à la SPA vauclusienne. "Ces 45 chatons sont en attente d'une famille. Cela représente beaucoup de chatons, surtout pour une fin d'été. Normalement à cette période, on commence à avoir beaucoup de demandes d'adoptions, mais là ce n'est pas le cas."

750 pensionnaires au refuge

Une supériorité numérique qui a des conséquences, "on fait des grosses journées, ça prend du temps de s'occuper de tout ce monde et ça pose aussi souci au niveau de la place ", raconte Marina. Car en ce moment, il y a plus de 750 pensionnaires au refuge. Pour faire face à cet afflux, Marina Rosic lance un appel aux adoptants "venez découvrir et adopter nos fabuleux animaux" et aux bénévoles : "on a besoin d'aide pour le nettoyage, pour sociabiliser et promener les animaux". Elle rappelle également que tous les dons, qu'il s'agisse d'argent ou de croquettes, sont bienvenus.