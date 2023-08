A Dingsheim, Brigitte accueille des chats errants chez elle

D'après la Société de Protection des Animaux (SPA), les chats sont plus souvent abandonnés que les chiens . C'est d'autant plus vrai en ce moment, car c'est la période des naissances, et donc des portées nombreuses, souvent délaissées par les propriétaires. A Strasbourg, l'association CAT' Mon Doux, qui recueille et protège les chats errants, note une augmentation du nombre d'animaux pris en charge : leur nombre a doublé depuis 2018. Pour s'occuper de toutes ces boules de poils, l'association fait appel à des familles d'accueil. France Bleu Alsace vous emmène à la rencontre de Brigitte, l'une d'entre elles.

Une sacrée organisation

Dans la maison de Brigitte à Dingsheim, tout est pensé pour le confort de ses dix-sept chats, et de la dizaine de pensionnaires qu'elle accueille en ce moment. Les pièces sont remplies d'arbres à chats, plusieurs litières sont disposées dans le couloir, et à l'étage, deux pièces sont réservés aux félins de l'association. Dans la première, la salle de la "quarantaine", Brigitte installe les derniers arrivants : "il y a des cages, parce qu'on ne connait pas l'animal, ni ses réactions. C'est sécurisants. La petite chatte ici est arrivée ce matin et doit avoir cinq ou six semaine, poursuit Brigitte, elle est trop petite pour être lâchée dans une pièce, je ne la retrouverai plus."

Après quelques semaines, les chats passent dans la salle "Europapark" : "c'est une fois qu'ils sont bien dans leurs pattes, qu'il n'y a plus de soins. Cette pièce leur permet de jouer, et c'est à partir de là que je vais faire rentrer mes chats", explique-t-elle, un chaton sur l'épaule. Brigitte s'occupe également de faire adopter les animaux, il faut donc les habituer à l'humain, après quoi "les gens se ruent sur les chatons", sourit la bénévole. Point de vue pratique, l'association prend en charge les frais vétérinaires, la famille d'accueil les frais du quotidien.

"Il faut stériliser les chattes"

Pour limiter le nombre de chats errants, Isabelle Oche, la présidente de l'association CAT' Mon Doux n'a qu'un conseil : faire stériliser les chattes. Un réflexe encore mal acquis selon elle, à cause notamment d'idées reçues : "il y a eu longtemps ce mythe de la femelle qui devrait enfanter à tout prix, qui n'est qu'un mythe", précise-t-elle. D'autre part, l'habitude de consulter un vétérinaire n'est pas encore prise pour tout le monde. "Ça commence, admet-elle, grâce à des messages de sensibilisation, mais ce n'est pas assez. On le voit tous les jours, sinon nous n'aurions pas autant de chats à prendre en charge". Isabelle serait même favorable à une obligation de stériliser les jeunes femelles.

