À la SPA de Poulainville, des chatons cherchent des familles d'accueil avant l'été

L'été est toujours une période compliquée pour la Société protectrice des animaux (SPA). Et les semaines qui précède les grandes vacances sont également synonymes de surcharge. Au refuge de Poulainville, dans la Somme, avec les vacances qui se profilent, les familles d'accueil habituelles ne peuvent pas s'occuper des chatons recueillis.

Chamallow et Guimauve attendent toujours de trouver une famille. © Radio France - Martin Duffaut

Les bénévoles qui accueillent les petites têtes poilues en attendant de leur trouver une famille vont, eux aussi, partir en vacances. La SPA de Poulainville craint donc de se retrouver avec trop de petits protégés, et pas assez de place pour tous les recueillir.

"Il y a énormément d'abandons en ce moment, c'est effrayant"

Le refuge dispose de neuf espaces pouvant accueillir chacun une portée. Par ailleurs, 47 chatons sont actuellement dans des familles pour une période de minimum deux semaines. Mais l'association redoute de nombreux autres abandons : "Il y en a énormément en ce moment, c'est effrayant" s'inquiète Matthieu Scherenne, le responsable du refuge de Poulainville depuis 2 ans.

Actuellement, les chatons sont dispersés dans une cinquantaine de familles d'accueil. © Radio France - Martin Duffaut

À la différence d'une adoption, une famille d'accueil ne s'engage pas sur le long terme à accueillir les animaux. Il s'agit d'offrir un toit à une portée de chatons quelques semaines, le temps qu'ils aient atteint l'âge minimum de huit semaines, et qu'ils soient passé entre les mains des vétérinaires de l'association.

La SPA s'engage également à fournir l'ensemble de la nourriture et du matériel nécessaire à accueillir les petites bêtes. Il faut néanmoins de votre côté avoir assez d'espace et de temps pour assurer l'épanouissements des petits chats. Si vous êtes intéressé ou voulez avoir plus d'information, vous pouvez contacter le refuge de Poulainville.