Deuxième naissance d'un poussin casoar à casque dans le zoo de Lunaret

Le zoo de Lunaret accueille un petit nouveau. Le parc animalier vient d'annoncer la naissance d'un poussin casoar à casque le 22 mai dernier. Les casoars sont des oiseaux de grande taille, similaires aux kiwis et aux émeus. Ils ne peuvent pas voler mais peuvent atteindre une vitesse de course de 50 km/h. C'est la deuxième naissance depuis l'arrivée de l'espèce à Lunaret il y a près de 15 ans. La première naissance a eu lieu en 2017. Cette année, c'est la femelle néerlandaise Warlpiri qui a pondu l'oeuf dont est sorti le poussin. Le casoar est une espèce menacée et cette naissance est seulement la dixième recensée en 2021. Pour l'instant, le bébé n'est pas encore visible pour les visiteurs.

Chez les casoars, ce sont les mâles qui élèvent leurs petits pendant environ neuf mois. - Zoo de Montpellier

Actuellement, c'est le père du nouveau-né, l'Espagnol Mankurpa, qui s'occupe de son petit. Un mode de fonctionnement normal pour cet espèce. Chez les casoars, c'est le mâle qui prépare le nid puis couve les oeufs pendant 47 à 61 jours. Ensuite, après la naissance, il élève les poussins durant neuf mois. Pour l'instant, Mankurpa apprend à son oisillon à manger des fruits comme des abricots.

Une espèce menacée par la destruction de son habitat

Une fois adulte, le bébé pourra atteindre jusqu'à 1,80 mètre de haut et peser jusqu'à 75 kilos. Les casoars à casque doivent leur nom au casque corné qui surplombe leur tête, rappelant certaines espèces de dinosaures. Leur cou et leur face sont bleus. Présente dans certaines îles d'Océanie, dans le nord-est de l'Australie et en Nouvelle-Guinée, l'espèce est menacée à cause de la destruction de son habitat naturel, majoritairement des forêts tropicales.