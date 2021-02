A Moras-en-Valloire la LPO fait traverser des crapauds, grenouilles, tritons et salamandres

Cette année encore, volontaires bénévoles, étudiants et membres de la LPO ont sauvés des crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sur l’un des sites les plus intéressants de la Drôme pour la migration de ces espèces sur lesquels il existe en parallèle des problématiques d’écrasement et de conservation des populations locales.

il faut faire attention en manipulant ces animaux souvent protégés

Un lien pour aller plus loin : LPO AURA Drôme Ardèche

Si vous êtes intéressés pour participer au suivi des amphibiens , vous pouvez contacter Lucie : sauvegarde.drome@lpo.fr