A Sorède, la Vallée des tortues prépare la réouverture

Dernière ligne droite pour les employés de la Vallée des tortues. Le parc zoologique, installé à Sorède, près d'Argelès-sur-mer rouvrira ses portes le 19 mai. L'heure est donc au grand nettoyage. "On ramasse les feuilles, on rend propres les allées. La météo ne nous aide pas, parce qu'avec un orage par jour il faut souvent recommencer. Mais ça va aller, on sera dans les temps", assure la responsable adjointe du parc, Charlène Lebreton.

Les visiteurs pourront bientôt retrouver les tortues, et en particulier la star du parc : Bouffy, une géante des Seychelles mâle d'environ 60 ans, et près de 240 kilos sur la balance. "C'est la tortue que les visiteurs préfèrent. C'est notre chouchou, très sociable, très gourmand, qui vient beaucoup chercher les câlins."

Gigantesque et très affectueux, Boufy, la soixantaine, s'est imposé comme la star de la Vallée des tortues. © Radio France - Bastien Roques

Le mastodonte engloutit son repas : un mélange d'herbe et de fruits, servi par Joric, un des soigneurs du parc. Il reste encore quelques aménagements pour ses collègues et lui : "On est un peu dans le rush, avec la préparation de tous les enclos. Un peu plus de travail paysagiste aussi.On remet tout ça à neuf, c'est beaucoup d'entretien. Tout le monde attend les visiteurs maintenant !". Le parc accueille cette année deux nouveaux enclos, donc un aquarium. Les visiteurs pourront y admirer une tortue alligator et une tortue serpentine.

Le parc accueille aussi des perruches, des paons, des suricates, et même des ouistitis © Radio France - Bastien Roques

Des animaux en manque de contact

Les animaux aussi souffrent de l'absence de visiteurs, explique Charlène Lebreton. La distraction est réciproque entre animaux et visiteurs : "Les tortues interagissent beaucoup avec les visiteurs, donc elles vont chercher le contact à la clôture. Et puis elles sont gourmandes , donc si il y a moyen de quémander un bout de pomme ou de feuillage elles ne sont pas fainéantes ! On l'a vu l'an dernier, les tortues, géantes notamment, étaient lasses de n'avoir personne. Avec les premiers visiteurs, elles sont restées collées à la barrière pour être en contact, venir chercher les caresses des enfants".

Les rayons de la boutique restent encore assez vides : "On attend le dernier moment avant de vraiment les remplir, pour éviter que les peluches ne prennent trop la poussière". Restriction oblige, la boutique ne pourra accueillir que sept personnes à la fois. La jauge globale du parc a aussi été divisée par deux, passante de 800 à 400 visiteurs simultanés.

Le remplissage de la boutique sera la dernière étape avant la réouverture au public © Radio France - Bastien Roques

De même, une seule sortie scolaire pourra être accueillie à la fois. Il y a donc presque embouteillage : "Beaucoup d'établissements nous ont contactés. Il doit rester à peine deux ou trois créneaux disponibles", explique Charlène Lebreton. Cette année, la Vallée des tortues fête ses 21 ans.