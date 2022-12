A Toulouse, un Noël solidaire pour nos animaux de compagnie

Ce samedi à Toulouse, une collecte est organisée pour récolter des dons dédiés aux animaux de compagnie. Une première édition lancée par la municipalité, accompagnée par plusieurs associations. Le but : récolter des denrées pour les propriétaires de chiens les plus en difficulté mais aussi pour les refuges.

ⓘ Publicité

Quatre associations sur le pont

Des associations (ATPA, Les 4 pattounes, Gamelles Pleines et Le Chat Libre) sont mobilisées pour récupérer de la nourriture mais aussi des produits d'hygiène ou encore colliers et laisses. "Les animaux sont très importants au sein des foyers. Il y a beaucoup de personnes isolées, leur animal c'est leur famille. Pour les personnes dans la rue, c'est leur seul compagnon. On a besoin de nourriture et ça ne s'applique pas qu'aux gens dans la rue. Mais aussi aux plus précaires qui souvent se privent un peu de manger eux-mêmes pour pouvoir nourrir leur animal. Cette collecte va permettre à tous les publics les plus précaires de rêver un peu et d'avoir des jours meilleurs pour leurs animaux", explique Françoise Ampoulange élue à la ville de Toulouse en charge de l'animal en ville.

Les produits dédiés aux animaux de compagnie ne sont pas épargnés par la flambée des prix due à l'inflation. La crise du Covid n'a pas non plus facilité les choses : "Les refuges se retrouvent surchargés à cause de la crise sanitaire qui a fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la précarité. Les produits sont très chers donc la nourriture apportée est aussi la bienvenue pour nos refuges", explique Anne-Marie Aubert, vice-présidente de l'ATPA (Association Toulousaine pour la Protection des Animaux).

Les dons peuvent se faire à l'espace Duranti en centre-ville de Toulouse mais aussi dans plusieurs mairies de quartier aux Minimes, à la Roseraie et à Saint-Cyprien jusqu'en fin d'après-midi ce samedi.