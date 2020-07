Allain Bougrain Dubourg, parrain du festival Les Arts par nature à Vix dans le sud-Vendée

Un festival entièrement centré sur les oiseaux, et pourquoi pas? C'est le pari que s'est lancé l'association Confluences , association engagée dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel du Marais poitevin, en lançant le 17 juillet dernier le festival d'été, les Arts par Nature. Musiciens, ornithologues, plasticiens, naturalistes, chanteurs, conjuguent leurs talents pour embarquer les festivaliers dans leur univers autour des oiseaux. Au total ce sont près de 50 rendez-vous qui sont proposées entre sciences et arts pour petits et grands. Sylvie Saint Cyr, la vice-présidente de l'association Confluences nous détaille certains de ces rendez-vous. Elle était l'invitée de France Bleu Loire Océan ce jeudi 23 juillet.

La vice-présidente de l'association Confluences Sylvie Saint Cyr, détaille le programme du festival. Copier

Et c'est Allain Bougrain Dubourg, l'actuel président de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est le parrain de cette manifestation. Ce vendredi 17 juillet, pour l'inauguration, il a offert aux festivaliers une conférence et une séance dédicace autour de son dernier livre On a marché sur la terre. Une large part des discussions a tourné autour des agressions sur la biodiversité. "Il faudrait être aveugle pour ne pas allier nature et culture" a-t-il ainsi déclaré..

Le festival se poursuit jusqu'au 14 août, dans un cadre magnifique, au domaine viticole du prieuré la chaume à Vix. Vous trouverez le programme complet sur le site de l'association Confluences.